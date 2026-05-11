'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde para karşılığı usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında acil servis doktoru ve kamu personelinin de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 19:52, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 19:54
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, usulsüz sağlık raporu düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan doktor F.D. ile kamu personeli R.K., A.B., S.İ. ve H.B'nin birlikte hareket ederek para karşılığında usulsüz sağlık raporu hazırladığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında dijital materyal, banka hesap hareketleri, SGK ve hastane kayıtları ile PTS verileri incelendi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

F.D., H.B. ve S.İ, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başka bir suçtan cezaevinde bulunan R.K. ve A.B. ile F.D., H.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. S.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

