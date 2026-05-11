CTE görevde yükselme ve ünvan değişikliği sonuçları açıklanıyor
Hastane malzemelerini dışarıya satan şebeke çökertildi: 7 gözaltı

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kuruma ait malzemelerin usulsüz şekilde dışarı çıkarıldığı iddiasıyla dev bir operasyon başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde yürütülen teknik takip sonucu, hastane deposunu boşaltan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 20:48, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 20:52
Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kuruma ait malzemelerin çıkar amaçlı usulsüz şekilde dağıtılmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 7 kişi 'kamu kurumu aleyhine hırsızlık' suçundan gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli M.G.'nin, hastaneye ait depo alanından kuruma ait malzemeleri kurum dışına çıkararak bir market çalışanına verdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, şüphelinin eylemlerini sürekli ve planlı şekilde gerçekleştirdiğinin anlaşılması üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldığını, yapılan çalışmalar sonucunda M.G. ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen K.D., Y.E., E.Ö., Y.T., M.C. ve F.O.'nun 'kamu kurumu aleyhine hırsızlık' suçundan gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

