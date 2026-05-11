Hastane malzemelerini dışarıya satan şebeke çökertildi: 7 gözaltı

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kuruma ait malzemelerin çıkar amaçlı usulsüz şekilde dağıtılmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 7 kişi 'kamu kurumu aleyhine hırsızlık' suçundan gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli M.G.'nin, hastaneye ait depo alanından kuruma ait malzemeleri kurum dışına çıkararak bir market çalışanına verdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, şüphelinin eylemlerini sürekli ve planlı şekilde gerçekleştirdiğinin anlaşılması üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldığını, yapılan çalışmalar sonucunda M.G. ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen K.D., Y.E., E.Ö., Y.T., M.C. ve F.O.'nun 'kamu kurumu aleyhine hırsızlık' suçundan gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.