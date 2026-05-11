CTE görevde yükselme ve ünvan değişikliği sonuçları açıklanıyor
Ankara'nın Yeni Emniyet Müdürü Yüksek'ten ilk mesaj

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Maksut Yüksek, yayımladığı ilk mesajında suç örgütlerine ve terör odaklarına karşı sert mesajlar verdi. Yüksek, Başkent'in güvenliği için tavizsiz bir mücadele yürüteceklerini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 20:58, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 21:01
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Maksut Yüksek, "Başkent'imizin huzur ve güvenliği için terör odaklarından organize suç örgütlerine, zehir tacirlerinden kamu düzenini bozan tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Maksut Yüksek yayımladığı mesajda, "Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Milli Mücadelemizin kalbi, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'ya İl Emniyet Müdürü olarak atanmanın onurunu ve heyecanını yaşıyorum. Şahsımı bu göreve layık görerek Ankara gibi ülkemizin idari merkezi olan bir şehrin emniyetini bizlere emanet eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu onurlu görevi yürütürken başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan fedakar şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere toplumumuzun her kesimine gönlümüzü ve kapımızı daima açık tutacağız" dedi.

Ankara'nın huzurunun Türkiye'nin huzuru olduğunu vurgulayan Yüksek, "Başkent'imizin huzur ve güvenliği için terör odaklarından organize suç örgütlerine, zehir tacirlerinden kamu düzenini bozan tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir. Tüm mesai arkadaşlarımla birlikte Başkent'imizin her sokağında günün 24 saati kesintisiz bir şekilde hemşehrilerimizin emrinde de ve hizmetinde olacağız. İnanıyorum ki Ankara'mızın huzurunu, yine siz kıymetli hemşehrilerimizin destekleri, sağduyusu ve dualarıyla hep birlikte inşa edeceğiz. Üstlendiğimiz bu yeni vazifenin şahsıma, Ankara'mıza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 'Ankara'nın huzuru Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla çıkmış olduğumuz bu yolda Rabbimden bizlere yar ve yardımcı olmasını temenni ediyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

