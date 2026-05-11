TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yönetiminde hareketli saatler yaşanıyor. Yaklaşık bir yıl önce göreve getirilen Genel Sekreter Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sürpriz bir kararla görevinden istifa etti. Kırbıyık'ın makam odasını boşalttığı bildirildi.

Tartışma İstifa Getirdi

Edinilen bilgilere göre; istifa sürecini tetikleyen olay, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un özel kalemi ile Kırbıyık arasında yaşanan sert tartışma oldu. Sebebi henüz netleşmeyen bu gerginliğin ardından Kırbıyık, görevine devam etmeme kararı aldı ve istifasını sundu.

Odasını Boşaltıp İzne Ayrıldı

16 Haziran 2025'te göreve atanan Kırbıyık, istifa kararının hemen ardından Meclis'teki makam odasını topladı. Kişisel eşyalarını alan Kırbıyık'ın, bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte 14 günlük yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.