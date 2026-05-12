İçişleri Bakanlığı 4,5 yıl sonra GYS açmaya hazırlanıyor
İçişleri Bakanlığı 4,5 yıl sonra GYS açmaya hazırlanıyor
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL
Sponsorlu İçerik
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
Borsada rekorlar günü: BIST 100 zirveyi 15.133 puana taşıdı
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Ayda 200 bin liraya yakın kazanıyorlardı. Kuryeler yeni sisteme isyan ediyor
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'ten ek ifade
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Bakan Göktaş: Bakım alanında iş birliğine büyük önem veriyoruz
Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Kurban Bayramı Öncesi En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
Danıştay'da 8 üyenin emekli olması sonrasında gözler HSK'da
Ana sayfaHaberler Siyasi

Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum

CHP yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal Ak Parti'ye katılacağını açıkladı.

Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 07:28, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 09:11
Yazdır

CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talep edildi.

Bir süredir Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağı, bu hafta parti rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia ediliyordu.

Burcu Köksal tv100'e yaptığı açıklamada yaşananları ve son durumu aktardı.

Bugün Ak Parti'ye katılacağını açıklayan Köksal, "İçim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı." dedi.

Köksal tehdit edildiğine ilişkin iddialara yanıt olarak, "Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim.' yazdı. 'Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 45 dakika görüştüğünü belirten Köksal, "Ben hizmetlerime devam edeceğim, devletim ve milletim için işimi yapacağım. Benim için aslolan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine 'Hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil' dedim." diye konuştu.

Köksal kendisi ile birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da AK Parti'ye katılacağını ve 7 belediye meclis üyesinin istifa edeceğini söyledi. Köksal böylece, Belediye Meclisi'nde çoğunluğun AK Parti'ye geçeceğini belirtti.

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

1980 yılı Afyonkarahisar doğumlu olan Burcu Köksal, ilk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Köksal, Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.

Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonunda görev alırken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği ve birçok çeşitli sivil toplum kuruluşunda önemli görevler üstlendi.

Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin ardından 25, 26 ve 27. Dönem CHP Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi, TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapan Köksal, Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görev aldı.

28. Dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek şehrin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber