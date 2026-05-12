2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularını usulsüz şekilde alarak örgüt mensuplarına dağıttıkları belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2014 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı'na (ALS) yönelik soruşturma sürüyor.
Soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği ve soru verdiği/aldığı iddia edilen FETÖ/PDY mensubu 7 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.