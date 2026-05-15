Belediye emniyet personeline ücretsiz yemek verebilir mi?

Temyize Konu Olay

Temyiz Kurulunun Değerlendirmesi

Yılı: 2022

Daire: 7

Dosya No:54870

Tutanak No: 58605

Tutanak Tarihi: 05.11.2025

Konu: Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'ne Aykırı Gider Yapılması

75 sayılı İlamın 5'inci maddesi ile, "2022 Yılı İçin Malzemeli Yemek Alımı" işi kapsamında bulunmayan ve başka kurumda çalışan kamu görevlilerine belediye bütçesinden yemek hizmeti sunulması suretiyle oluşan . TL'lik kamu zararının tazminine karar verilmiştir.

Temyiz Dilekçesi

Daire Kararının 5'inci maddesinde sorumluluklarına hükmedilmiş olan Sorumlular . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54870), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54871), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54872), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54873), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54874), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54875), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54876), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54877), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54878), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54879), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54880), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54881), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54882), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54883), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54884), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54885), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54886), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54887), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54888), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54889), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54890), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 54891), . (Belediye Meclisi Üyesi-Dosya no.: 55068) tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Temyiz başvurusuna esas dilekçelerde özetle:

Sayıştay 7. Dairesi tarafından 09.05.2024 tarih ve 604 sayılı kararla, ... Belediyesinin 01.01.2022-31.12.2022 dönemini kapsayan denetimde yer alan 5 no'lu sorgu maddesindeki tespitlere istinaden meclis üyesi sıfatı ile ... TL'lik yemek bedeli adı altındaki kamu zararının diğer meclis üyeleri ile birlikte müşterek ve müteselsilen 6085 Sayılı Sayıştay Kanununun 53. maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine karar verildiği,

Denetim raporu sonucunda yukarıda tespit edilen kamu zararına ilişkin Sayıştay 7. Dairesine vermiş olduğu savunma ve ekleri incelendiğinde görüleceği üzere denetim raporunda tespit edilen kamu zararından sorumlu tutulmasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na ve ilgili mevzuata aykırı olduğu; Sayıştayca yapılacak temyiz incelemesi sonucunda aleyhlerine verilen kararın kaldırılmasına karar verilmesinin talep edildiği, konuya ilişkin savunmasının aşağıdaki gibi olduğu,

2022 yılı Denetimleri sonucunda 5 No'lu sorgu maddesinde; 2022.4634021/116 sayılı 12.07.2023 tarihli ve sorgu konulu yazı ile 2021/600276 ihale kayıt numaralı . Eğitim Sağlık Elektrik Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti yükleniminde bulunan "2022 Yılı için Malzemeli Yemek İşi" kapsamında olmayan kamu görevlilerine belediye bütçesinden yemek hizmeti sunulması suretiyle . TL'lik kamu zararına neden olunduğunun iddia edildiği,

5393 Sayılı Yasa ve İlgili mevzuattaki düzenlemeler dikkate alındığında sorguda iddia edilen kamu zararının oluşmadığı, ... Genel Müdürlüğü personeline belediye bütçesinden yemek verilmesinin yasal mevzuata uygun olduğunun görüleceği,

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun; "Belediyenin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 14'üncü maddesinde, "Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

...

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onanınım yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez."

"Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75'inci maddesinde ise, "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

a) Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakını, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

b) Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir." denildiği,

Anılan mevzuat hükümleri gereğince T.C ... Kaymakamlığı ile ilçe ... müdürlüğü 28.12.2021 tarih ve 51452852-313508 (81229)2021-9345 sayılı yazı ile ... Belediye Başkanlığı'ndan yemek talebinde bulunulduğu, anılan talebin ... Belediyesi Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 31.01.2022 tarih E-779-64489-622-1125289 sayılı yazı ile Başkanlık Makamına Meclise sunulması için gönderildiği ve Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından gündeme alınarak 07.02.2022 tarihinde Meclis'e teklif edildiği, yapılan oylama sonucunda ... İlçe ... Müdürlüğünün talebi ve Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğünün teklifinin oy birliği ile kabul edildiği, kabul edilen kararın ... Kaymakamlığı tarafından 14.02.2022 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdiği,

Oluştuğu iddia edilen kamu zararının... Kaymakamlığının talebi doğrultusunda ilgili Müdürlüğün talebi ile Belediye Meclisince karar alınmak suretiyle yasaya uygun bir şekilde sürecin tamamlandığı, iddia edilen kamu zararının kaynağının ...lerin kendi kurumunda yemek bedeli almış olduklarından dolayı kamu zararının oluştuğuna dair tespitlerinin bulunmadığı, kendilerinin meclis üyesi olarak yemek yiyen ... memurunun kendi kurumunda yemek bedelini alıp almadığı konusunda bilgi sahibi olmalarının mümkün olmadığı, bu talebin Kaymakamlıktan geldiğine göre yasaya aykırı bir durum mevcutsa bunun sorumluluğunun İlçede en büyük mülki amir olan KAYMAKAMLIK makamının olduğu,

Yukarıda açıklanan sebeplere binaen ve Sayıştayca resen dikkate alınacak sebeplerle; Sayıştay 7. Dairesinin 09.05.2024 tarih ve 604 sayılı karar ve 28.08.2024 ilam tarihi ve 75 no'lu ilamla talep edilen . TL tutarındaki kamu zararının tahsiline ilişkin kararının temyiz incelemesi sonucunda kaldırılmasına karar verilmesinin arz ve talep edildiği, belirtilmiştir.

(Başvuru yapan tüm sorumlular için geçerli olmak üzere) Başsavcılık Mütalaasında:

... Belediyesi 2022 yılı hesabının 7. Daire tarafından yargılanması sonucu 28.08.2024 tarihli ve 75 sayılı ilam çıkarıldığı, İlamın 5'inci maddesinde yer alan tazmin hükmüne karşı sorumlulardan . tarafından tazmin hükmünün kaldırılması talebini ihtiva eden ve Başsavcılığa intikal ettirilen temyiz dilekçesinin incelendiği,

Adı geçenin dilekçesinde özetle; ... Kaymakamlığı ile İlçe ... Müdürlüğü'nün yemek talebine istinaden belediye meclisince ... personeline yemek verilmesi yönünde alınan kararda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Görev ve Sorumlulukları" başlıklı 14. Maddesi ve "Diğer Kuruluşlarla İlişkiler" başlıklı 75. Maddesi belirtilerek mevzuata aykırılık bulunmadığını ayrıca sorumluluk açısından da, yemek yiyen ... memurunun kendi kurumundan yemek bedelini alıp almadığını bilmesinin mümkün olmadığını dolayısıyla yasaya aykırı bir durum varsa sorumlunun, talebin geldiği ilçenin en büyük mülki amiri olan kaymakamlık makamının olduğunu ifade ederek Sayıştay 7. Dairesinin ilamının bozulmasını talep ettiği,

Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

Temyiz dilekçesinde, sorumlunun ileri sürdüğü ve açıkladığı hususların 7. Dairenin 75 No'lu ilamının 5'inci maddesinde karşılandığı görülmüş olmakla birlikte, Savcılık görüşüne aşağıda yer verildiği,

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin ikinci fıkrasında;

"2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan faydalanamaz. Ancak ... Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü ve çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele yiyecek yardımı yapılır." ifadesi yer almaktadır.

"Yemek Servisi Giderleri" başlıklı 4'üncü maddesinde ise;

" 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır." hükümlerine yer verildiği,

Diğer taraftan, "2022 Yılı için Malzemeli Yemek Alımı" işine ait Sözleşme'nin "İş Tanımı" başlıklı 5'inci maddesi ile Teknik Şartname'nin "İşin Tanımı" başlıklı l'inci maddesinde işin; ... Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlerde çalışan personel ve ...Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler için Belediye Başkanlığı yemekhanesinde malzeme dahil öğle yemeği pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetler olarak tanımlandığı,

Teknik Şartname'nin "Yemekten Faydalanacak Olanlar" başlıklı 13'üncü maddesinde ise; ihale konusu işin kapsamı dışında kalan ancak yemekhaneden faydalanmak isteyen ve kartı tanımlı olmayan personel veya diğer şahısların Mali Hizmetler Müdürlüğüne idarenin tespit edeceği bedeli yatırmak ve makbuzunu yemekhane girişinde bulunan idare personeline teslim etmek suretiyle yemekten faydalanabileceğinin ifade edildiği,

Sonuç olarak; Kurum'da görev yapmayan memurların yemek hizmetinden faydalandırılmasının, mevzuat hükümlerine ve şartnameye aykırılık teşkil ettiği, Dolayısıyla bu memurlara ücretsiz olarak verilen yemek hizmetinden kaynaklanan kamu zararı ile ilgili, sorumlunun temyiz dilekçesinde dile getirdiği diğer hususların, savunmasında dile getirdiği hususlarla benzer nitelikte olduğu, bu hususların daire kararında yasal gerekçeleriyle tümüyle karşılandığı görüldüğünden ve yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, sorumlunun temyiz talebinin reddedilerek Daire kararının tasdik edilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği, belirtilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

75 sayılı İlamın 5'inci maddesi ile, "2022 Yılı İçin Malzemeli Yemek Alımı" işi kapsamında bulunmayan ve başka kurumda çalışan kamu görevlilerine belediye bütçesinden yemek hizmeti sunulması suretiyle oluşan ... TL'lik kamu zararının tazminine karar verilmiştir.

Esas yönüyle inceleme

Somut olay:

07.02.2022 tarih 2022/9 sayılı Belediye Meclis Kararı ile ... İlçe ... Müdürlüğü Hizmet Binasında, ... Merkezinde, ... Amirliği ile Belediye Başkanlığı çevresinde . uygulaması yapan toplamda 130 ... personeline ücretsiz yemek hizmeti verilmesi kararlaştırılmıştır.

Hakediş dosyalarının incelenmesi sonucunda ... İlçe ... Müdürlüğü Hizmet Binasında, ... Merkezinde ve ... Amirliğinde görev yapan personelin öğle yemekleri ilgili yerlere götürülmek suretiyle tutanak karşılığı; Belediye Başkanlığı çevresinde . uygulaması yapan personelin ise kendilerine çıkartılan ... personel kartını turnikeye okutmak suretiyle öğle yemeği hizmetinden faydalandırıldığı görülmüştür. Üstelik işin konusu sadece öğle yemeğini kapsıyor olmasına rağmen yemek hizmetinden bu öğün dışında faydalandırılan ... personelinin olduğu da kayıtlardan görülmüştür.

Ayrıca Belediye Meclis Kararı'nda toplamda 130 ... personeline ücretsiz yemek verileceği ifade edilmişse de ... İlçe ... Müdürlüğü Hizmet Binasında görev yapan 70 personel, . Şubede görev yapan 10 personel, ... Amirliğinde görev yapan 25 personel ve ... personel kartı çıkartılan personel sayısı esas alındığında, faydalandırılan personel sayısı toplamda 130'u aşmıştır.

Temyize konu İlam maddesinde; Belediye Meclisi'nin kararına istinaden kurum çalışanı olmayan memurlara ücretsiz olarak yemek hizmeti verilmesinin kamu zararına sebebiyet verdiği belirtilmiştir.

Temyiz dilekçelerinde; 5393 Sayılı Yasa ve İlgili mevzuattaki düzenlemeler dikkate alındığında ilamda iddia edilen kamu zararının oluşmadığı, ... Genel Müdürlüğü personeline belediye bütçesinden yemek verilmesinin yasal mevzuata uygun olduğunun görüleceği öne sürülmüştür.

Mevzuat:

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Diğer kuruluşlarla ilişkiler" başlıklı 75'inci maddesinde; "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

c) Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakını, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

d) Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.",

Diğer taraftan; "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği"nin "Yardım Şekli" başlıklı 3'üncü maddesinde; "Yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılır. ..."

Aynı Yönetmelik'in "Yemek Servisi Giderleri" başlıklı 4'üncü maddesinde; "Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.

Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.",

Aynı Yönetmelik'in "Yardımın Şartları" başlıklı 5'inci maddesinde; "Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir. Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılır.

Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir. Yiyecek yardımı bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılır." denilmektedir.

... Belediyesinde gerçekleştirilen 2021/600276 ihale kayıt numaralı, . Eğitim Sağlık Elektrik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yükleniminde bulunan "2022 Yılı İçin Malzemeli Yemek Alımı" işine ait Sözleşme'nin "İş Tanımı" başlıklı 5'inci maddesi ile Teknik Şartname'nin "İşin Tanımı" başlıklı 1'inci maddesinde iş; ... Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlerde çalışan personel ve ...Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler için Belediye Başkanlığı yemekhanesinde malzeme dahil öğle yemeği pişirilmesi, servisi ve servis sonrası hizmetler olarak tanımlanmıştır.

Teknik Şartname'nin "Yemekten Faydalanacak Olanlar" başlıklı 13'üncü maddesinde, ... Belediye Başkanlığı ve Bağlı Birimlerde çalışan personel ve ...Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler harici yemekhaneden faydalanmak isteyen ve kartı tanımlı olmayan personel veya diğer şahısların Mali Hizmetler Müdürlüğüne idarenin tespit edeceği bedeli yatırmak ve makbuzunu yemekhane girişinde bulunan idare personeline teslim etmek suretiyle yemekten faydalanabileceği belirtilmiştir.

Değerlendirme:

Temyiz dilekçelerinde, 5393 Sayılı Yasanın 75'inci maddesinin (b) bendine göre ... Genel Müdürlüğü personeline belediye bütçesinden yemek verilmesinin mevzuata uygun olduğu öne sürülmüş olsa da; 75'inci maddenin (b) bendine göre, Belediyenin; merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilmesi için söz konusu gerekli ayni ihtiyaçların, adı geçen kurumlarda çalışan personelin kişisel ihtiyaçları değil, örneğin araç veya demirbaş sağlanması gibi merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesinde gerek duyulacak mal ve malzemeler olması gerektiği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ilçe ... müdürlüğünde çalışan personelin yemek ihtiyacının karşılanmasının, merkezi idareye ait asli görev ve hizmetleri yerine getiren bir idarenin, kurumsal ihtiyaçları kapsamında görülmesi mümkün değildir. Bu sebeple, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun; 75'inci maddesinin (b) bendinin konuyla ilgisi bulunmamakta, konu "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümlerini ilgilendirmektedir.

"Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen maddelerinden; devlet memurlarına yiyecek yardımının sadece yemek verme şeklinde yapılacağı, bu amaçla atamaya yetkili amirin onayı ile yemek servisinin kurulacağı, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak yiyecek yardımına ilişkin ödeneklerin kurulan yemek servisine ödeneceği, yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı anlaşılmaktadır.

Yönetmelik'e göre devlet memurlarına nakdi ödeme yapma şeklinde yiyecek yardımı verilmemekte; yemek giderlerinden bir kısmını bütçeden gelen ödenek ile geri kalan kısmını ise yemek yiyenlerden karşılayan yemek servisinden faydalanan devlet memurları, böylelikle yemek bedelinin bütçeden karşılanan kısmı kadar yiyecek yardımı almış olmaktadır.

Bir memurun başka bir kurumda oluşturulan yemek servisinde yemesi halinde ise, bu memur için yemek yediği kurum bütçesinde ödenek konulmadığı ve yemek servisine aktarılmadığı için, yemek bedelinin tamamının kendisinden alınması gerekir.

Bu sebeple Belediye yemek servisinden başka bir kurumda kadrolu memurun yemek yemesi halinde, bu kişilerin yediği yemek bedelinin ödeneklerden karşılanan bir kısmı olmadığı için tamamının bu kişilerden alınması lazımdır. Zaten yemek alım işine ait teknik şartnameye de bu yönde ifadelere yer verilerek, Yönetmelik'e uygun düzenleme yapılmıştır.

Yukarıdaki hükümlerle birlikte Yönetmelik'in 4'üncü maddesinde; 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamının kendilerinden alınacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki iki husus birleştirilince, ister tayın bedeli alan personel olsun ister almayan personel olsun, devlet memurları kendi kurumları dışında yemek yediklerinde, yemek bedelinin tamamının bu kişilerden alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu sebeple, tayın bedeli alıp almadıklarından bağımsız olarak, başka kurum personeline ücretsiz yemek verilmesine ilişkin belediye meclis kararı mevzuata aykırıdır.

İster tayın bedeli alsın ister almasın diğer kurum personelleri için yapılan yemek giderinin tamamının bu kişilerden alınması gerekirdi. İlama esas olayda ... mensup personele sunulan yemek hizmetinin bedeli bütçeden ödendikten sonra, tahsil edilmeyerek kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Sorumluluk yönüyle inceleme

İlamda kamu zararından, ücretsiz yemek hizmeti verilmesine karar verilen 07.02.2022 tarih 2022/9 sayılı Belediye Meclis Kararını alan belediye meclis üyeleri sorumlu tutulmuştur.

Temyiz dilekçelerinde; T.C ... Kaymakamlığı ile İlçe ... müdürlüğü tarafından 28.12.2021 tarih ve 51452852-313508 (81229)2021-9345 sayılı yazı ile ... Belediye Başkanlığı'ndan yemek talebinde bulunulduğu, anılan talebin ... Belediyesi Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 31.01.2022 tarih E-779-64489-622-1125289 sayılı yazı ile Başkanlık Makamına Meclise sunulması için gönderildiği ve Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından gündeme alınarak 07.02.2022 tarihinde Meclis'e teklif edildiği, yapılan oylama sonucunda ... İlçe ... Müdürlüğünün talebi ve Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğünün teklifinin oy birliği ile kabul edildiği, kabul edilen kararın ... Kaymakamlığı tarafından 14.02.2022 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdiği, iddia edilen kamu zararının kaynağının ...lerin kendi kurumunda yemek bedeli almış olmaları olduğu, dolayısıyla kamu zararının oluştuğuna dair tespitlerinin bulunmadığı, kendilerinin meclis üyesi olarak yemek yiyen ... memurunun kendi kurumunda yemek bedelini alıp almadığı konusunda bilgi sahibi olmalarının mümkün olmadığı, bu talebin Kaymakamlıktan geldiğine göre yasaya aykırı bir durum mevcutsa bunun sorumluluğunun ilçede en büyük mülki amir olan kaymakamlık makamına ait olduğu, bu yüzden taraflarına yöneltilen sorumluluk hükümlerinin kaldırılması gerektiği ileri sürülerek, sorumluluk itirazında bulunulmuştur.

Sorumluların, ... memurlarının tayin bedeli alıp almadıkları bilgisine sahip olmadıkları ifadesinin geçerli bir tarafı bulunmamaktadır. Çünkü yukarıda detaylı şekilde açıklandığı üzere, bu kişiler tayın bedeli almamış olsalardı da başka kurumda çalışan devlet memurları oldukları için yemek bedelinin tamamının alınması gerekirdi.

Ayrıca, İlçe ... müdürlüğünün 28.12.2021 tarih ve 51452852-313508 (81229)2021-9345 sayılı yazısında; çeşitli birimlerde çalışan ... personelinin Belediye yemekhanesinden faydalandırılmasının talep edildiği, yemek yiyen kişilerden yemek bedelinin bir kısmi veya tamamının alınmaması gibi bir talebin olmadığı görülmüştür. İlam maddesine esas olay; ... müdürlüğün yazısında talep edildiği gibi başka kurum personeline yemek verilmesi değil, bunlardan yemek bedelinin tahsil edilmemesi olduğundan, söz konusu yazıda mevzuata aykırı bir husus görülmemiştir. Kaldı ki, ilgili yazıda mevzuata aykırı bir talep olsaydı da, oluşan kamu zararından bu talebi yapanlar değil, yine mevzuata aykırı işlemi yerine getirerek kamu zararına sebep olanlar sorumlu olurdu. Diğer taraftan; 07.02.2022 tarihinde yapılan 2022/9 karar no'lu belediye meclisi kararında, bazı ... görevlilerine 2022 yılı içerisinde ücretsiz yemek verilmesinin kabulüne karar verildiği görülmüştür. Dolayısıyla; bahsi geçen Belediye Meclis Kararını alan belediye meclis üyelerinin oluşan kamu zararından sorumlu oldukları belirtilen İlam maddesinde, sorumlular ile kamu zararı arasında kurulan illiyet bağının hukuka uygun olduğu değerlendirildiğinden sorumluluk itirazları yerinde görülmemiştir.

Bu itibarla, 07.02.2022 tarih 2022/9 sayılı Belediye Meclis Kararı ile bazı ... personeline ücretsiz yemek hizmeti verilmesi suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşıldığından, 75 sayılı İlamın 5'inci maddesi ile verilen ... TL'lik tazmin hükmünün TASDİKİNE,

(Üye ., Üye .'ın karşı oyu ile) oy çokluğuyla,

6085 sayılı Kanun'un 57'nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Sayıştayda Karar Düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

Karar verildiği 05.11.2025 tarih ve 58605 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Karşı oy gerekçesi

Üye ., Üye .:

5393 sayılı Yasanın 75'inci maddesinin (b) bendine göre Belediyenin; merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilmesi mümkün olduğundan, ... Genel Müdürlüğü personeline belediye bütçesinden yemek verilmesi mevzuata uygundur. Dolayısıyla 75 sayılı İlamın 5'inci maddesi ile verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASI gerekir.