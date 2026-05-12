Muhittin Böcek: Evet, Özgür Özel'e 1 milyon euro verdik

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen 'uyuşturucu' ve 'yolsuzluk' operasyonları devam ederken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Muhittin Böcek'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Muhittin Böcek, ayrıca 'CHP'de adaylık için 1 milyon euro' iddiasına da yanıt verdi.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adaylık karşılığında CHP Genel Merkezi'nden istenen 1 milyon euro rüşvetin, bizzat Özgür Özel'in talebi olduğunu itiraf etti.

CHP'li başkan verdiği ifadesinde ''2025 yılı Temmuz ayı itibariyle İstanbul merkezli başlayan soruşturma yetkisizlikle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş ve yapılan soruşturma neticesinde açılan dava üzerine Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamamız devam etmektedir. ALDAŞ şirketiyle ilgili de bir soruşturma vardır ve bu her iki dosyadan tutukluyum. Bunun dışında belediye ile ilgili başka hususlar da soruşturulmaktadır.'' dedi.

''MADDİ MANEVİ TALEPLER OLABİLİR''

''2024 yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı süreci öncesindeki kampanya ve adaylığım öncesi hatırladığım kadarıyla tam emin olmamakla birlikte 2024 yılı Ocak ayı içerisinde henüz Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklanmadan önce, hatırladığım kadarıyla 2024 yılı yerel seçimlerinde adaylığı bulunan ben dahil mevcut belediye başkanları ve henüz belediye başkanı olmayan aday adaylarının bulunduğu bir toplantıya katılmıştım.'' diyen Böcek, ''Bu toplantı CHP Genel Merkezi binası içerisindeki büyük bir salonda gerçekleşmişti. Bu toplantı sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in doğrudan şahsıma olmamakla birlikte benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden diğer mevcut belediye başkanlarına ve diğer şahıslara yönelik olarak "Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun" şeklinde bir söylemi olmuştu.'' şeklinde ifadeler kullandı.

''SEN TAKİP ET BEN SAHADA OLACAĞIM''

Muhittin Böcek, ifadesinin devamında ''Söz konusu seçim dönemi için maddi manevi taleplerine dair söylemleri dediğim gibi orada bulunan ben dahil diğer aday adaylarına söylenmiş bir sözdü. Bu toplantı gerçekleştikten sonra Antalya'ya geldikten sonra Mustafa Gökhan Böcek ile yaptığım görüşmede kendisine "Parti genel merkezi bir takım maddi manevi taleplerde bulunabilir, sen bunları takip et ve yerine getir çünkü ben sahada olacağım" şeklinde söylemlerle ilettim.

DEM PARTİ DETAYI

DEM Parti detayından bahseden Muhittin Böcek, ''Özgür Özel ile beraber katıldığım bu toplantıdan kısa bir süre sonra Belediye Başkanı adayı olmam konusunun parti MKYK toplantısında kabul edildiğini ve sonrasında bu konuda nihai kararın alınabilmesi amacıyla konunun parti meclisine havale edildiğini öğrendim. Fakat bu sırada parti genel merkeziyle yaptığım görüşmelerde gerek benim adaylığım, gerekse DEM Partinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir aday ismi açıklaması konusu nedeniyle CHP'nin yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek bana bu konuyla ilgili CHP yönetiminin DEM Parti yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşme sonrasında parti meclisinde adaylığımın açıklanacağını söylemişti. Zaten Ocak ayı sonunda hatırladığım kadarıyla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım parti yönetimi tarafından açıklanmıştı. Benim belediye başkanlığı adaylığım diğer başkan adaylarına göre geç açıklanmıştır ancak bunun parasal herhangi bir menfaat teminiyle ilgisi bulunmamaktadır. Dediğim gibi bu gecikme Gökhan Zeybek'in bana söylediği DEM Parti ile yapılacak olan görüşmeden ve o dönemde partinin içinde bulunduğu yoğunluktan kaynaklanmaktaydı. Adaylığımın geç açıklanmasının başkaca bir gerekçesi bulunmuyordu.'' dedi.

''ÖZGÜR ÖZEL'İN TALİMATIDIR''

Özgür Özel'in talimatını detaylandıran Muhittin Böcek, ''Bu süreç sonrasında oğlum tarihini hatırlamamakla birlikte Parti Genel Merkezinden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti Genel Merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de "Oğlum sen de imkanlarımız dahilinde gereğini yap" şeklinde cevap vermiştim. İşte Gökhan'ın vermiş olduğu ifadesinde ki konu bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu konu hakkında iş bu ifademin ilerleyen aşamasında gerekirse Gökhan'ın beyanları üzerine ayrıca anlatımda bulunacağım.'' ifadelerini kullandı.

''SEÇİM KAMPANYASINDA OTOBÜS YARDIMLARIMIZ OLMUŞTUR''

Muhittin Böcek, ifadesinin devamında şunları anlattı;

''Seçim kampanya döneminde çevremizdeki bazı il ve ilçelere Genel Merkezin tavsiyesiyle seçim görevlilerinin hem de CHP Antalya İl Başkanlığının katkıda bulunduğunu öğrenmiş oldum. Bu arada Genel Merkezden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Örneğin Burdur ili Bucak ilçesine seçim kampanyasında kullanılmak üzere otobüs yardımımız olmuştur. Yine kampanya sürecinde başta Konyaaltı Belediyesi adayı seçim çalışmalarında seçimde kullanılacak malzemeler sağlanmıştır. Yine hatırladığım kadarıyla bir takım eksik malzemeleri ve broşürlerini tedarik ettik. Bir kısmını bastırdık. Yine aynı şekilde Akseki, İbradı, Korkuteli ilçelerinde seçim çalışmalarında da eksikliklerin giderildiğini anlattılar. Bu bağlamda bir kısım harcamalar yapıldığını ifade ettiler. Hala da bu işlerin yapıldığı yerlere bir kısım borçlarımız olduğunu hatırlıyorum. Bu ihtiyaçlar aşağı yukarı araç, gereç, yakıt gideri, reklam gideri gibi eksik kalan kısımların tamamlanması şeklindedir. Başka bir kalem olarak da seçim kampanyası sürecinde Genel Merkezden gelen misafirlerin, belirlenmiş heyetin veya toplantı vb. kampanya yürütecek danışmanların ihtiyaçları, ulaşım, yemek giderleri gibi konular kampanya kapsamında Genel Merkezin öneri ve tavsiyesi üzerine karşılanmıştır.''

''İŞ ADAMLARINDAN VE PARTİ MECLİS ÜYELERİNDEN DESTEK ALINDI''

Bazı iş adamlarından ve yine parti meclis üyelerinden destek alındığını belirten Muhittin Böcek, ''Bu konudaki harcamalara esas parasal karşılık konusunda Gökhan Böcek'in ifadesindeki anlatımları doğrudur. Beyanında geçtiği şekliyle bu konuda sponsorluk ödemesi adı altında Gökhan'ın beyanında geçen Yusuf Yadoğlu ve Ali Yılmaz isimli iş adamlarından ve yine parti meclis üyelerinden bu konuda destek alınmış olabilir. Kendisi bildiğim kadarıyla bahse konu ilçe belediyelerin seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla Belediye Başkanlığı adaylığım konusunda bize yardımcı olmak isteyen gönüllü esnaf veya iş adamlarından sağlanmış olabilir. İlçe belediyelerinin bu konudaki çalışmalarının tamamı partinin il teşkilatı bünyesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilmişti. Gökhan'ın bu şekilde yapıldığını belirttiği yardımlar haricinde ilçe belediyeleri kendilerinin irtibatlı olduğu gönüllü kişilerden de bu konuda yardım almış olabilirler. Söyleyeceklerim özetle bundan ibarettir.'' şeklinde ifadeler kullandı.

1 MİLYON EURO İDDİASI

'CHP'de adaylık için 1 milyon euro' iddiasına da yanıt veren Muhittin Böcek, ''CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in izah ettiğim toplantı sırasında söylediği sözler akabinde Gökhan Böcek'e Parti Genel Merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi yardım talepleri konusunda gereğini yapması için Gökhan'a söylemlerde bulunduğum doğrudur. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Mustafa Gökhan Böcek benimle yaptığı bir görüşmede Oğlum bana adaylık sürecinden bir süre önce tarihini hatırlamadığım bir gün gelerek "Baba benden Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 Milyon Euro istendiği" şeklinde söylemesi üzerine ben oğluma "Sen gereğini yap" şeklinde söyledim. Oğlum Gökhan'ın 1 Milyon Euro istendiğine yönelik bu yönde söylediği beyanı doğrudur.'' dedi.

200 BİN DOLAR VERİLDİ Mİ?

Mustafa Gökhan Böcek'in 10/05/2026 tarihinde beyanında belirttiği Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya ilinde lansman sırasında 200 Bin Dolar verilmesi hususu konusuna da açıklık getiren Muhttin Böcek, ''Bu konunun detayını bilmiyorum, fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben Genel Merkezin bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim. Ben Gökhan'a daha önceden seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat vermiştim.'' şeklinde ifadeler