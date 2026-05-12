Türk çobanlar 150 bin lira istiyordu: Afgan çobanlar göreve başladı

Kentte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadığı, son yıllarda aylık 70 bin lira ile 150 bin lira arasında değişen ücretlerin ise üreticileri ekonomik açıdan zorladığı belirtildi.

Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer'in girişimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan'dan iş gücü temin edildi.

Uygulama kapsamında Erzincan'a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar, İŞKUR üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak görevine başladı.

Üreticiler, yüksek maliyetler nedeniyle uzun süredir çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, uygulamanın sektördeki iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini dile getirdi.

Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.