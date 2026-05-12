Sıcaklıklar yağışla birlikte düşecek

MGM tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni bir yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor.

Halen kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların özellikle iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin de altına inmesi bekleniyor.

Perşembe gününe dikkat: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Tahmin haritalarına göre, perşembe günü yağışlı sistem tüm yurtta etkisini gösterecek. Marmara ve Ege bölgelerinde "yerel kuvvetli", Karadeniz'in iç kesimlerinde ise "kuvvetli" yağış bekleniyor.

Aynı gün İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde rüzgarın hızının yer yer saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşacağı tahmin edilirken, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olmaları istendi.

Yağışlar hafta başına kadar sürecek

Meteorolojik verilere göre, yağışlı sistem etkisini artırarak hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günü de dahil olmak üzere tüm yurtta etkili olmaya devam edecek. Cuma, cumartesi ve pazar ülke genelinin tamamında gökgürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde sıcaklık düşüşüyle birlikte serin havanın etkisini hissettireceği öngörülüyor. Yağışlı havanın pazartesi günü de tüm bölgelerde varlığını sürdüreceği tahmin ediliyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu

Tahminlere göre Ankara'da haftaya 22 derece civarında başlayan sıcaklıkların, perşembe günü 16, cumartesi günü ise 19 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının ise 6 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor. İstanbul'da hafta ortasında 22 derece olan sıcaklığın, yağışla birlikte 18-19 derecelere inmesi bekleniyor. İzmir'da perşembe günü kuvvetli sağanak yağışın etkisine girecek olan kentte sıcaklığın 22 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli yağış, sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmelerini ve dikkatli olmalarını hatırlattı.