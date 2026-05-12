İki çocuğu yaralayan pitbull sahibinin tahliye edilmesine tepki!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 30 Kasım 2025'te iki kardeşi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi kadının, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Pazar alışverişi sonrası apartmana giren Belkız Öztürk ve çocuklarına, karşı komşu Tuğçe Ö.E.'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek saldırmıştı.

Köpek önce Doğa'yı, ardından 1,5 yaşındaki Efe'yi ısırmıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ve yüzünde derin ısırıklar oluşan Efe ile ablası, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edilmişti. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe Ö.E. gözaltına alınıp tutuklanırken, köpek belediye ekiplerince barınağa götürülmüştü.

"GENELLİKLE AĞIZLIKLI OLUYORDU"

Olayla ilgili iddianame hazırlanarak köpeğin sahibi komşu Tuğçe Ö.E. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın duruşmasına tutuklu sanık Tuğçe Ö.E. ile çocukların baba ve annesi Adem Öztürk ile Belkıs Öztürk ve taraf avukatları katıldı.

Belkıs Öztürk, olay günü pazar alışverişinden döndüklerini, eşi Adem Öztürk'ün kendisini ve çocukları eve bıraktığını söyledi.

Dairelerinin bulunduğu kata çıktıklarında sanığın annesini, dış kapı hafif aralık halde çömelmiş şekilde ayakkabılarını bağlarken gördüğünü anlatan Öztürk, sanığın annesine, "Köpeği mi çıkaracaksınız? Kapıyı kapatın." dediğini ancak cevap alamadığını ifade etti.

Öztürk, "Birden köpek dışarı çıktı, çocuklara saldırdı. Kapıyı normal zamanlarda açtığımda, çöpü bıraktığım zamanlarda da köpek evin içerisinden hareketleri algılayıp havlıyordu. Birkaç defa apartman koridorunda çöpü koyarken karşılaştığımızda köpek aniden üstüme doğru saldırıyordu. Çöpü bırakıp kapıyı kapatıyordum hemen. Genellikle ağızlıklı oluyordu." dedi.

Sanık Tuğçe Ö.E. ise olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek aileden özür diledi. Köpeğini 8 yıl boyunca ağızlıksız ve tasmasız gezdirmediğini, daha önce hiçbir canlıya saldırmadığını ve agresif davranış sergilemediğini savunan sanık, olayın öngörülemez olduğunu ileri sürdü. Tuğçe Ö.E. olay sonrası psikolojik olarak kötü durumda olduğunu da söyledi.

"ÇOCUĞUMU MAHVETTİLER"

Sanık avukatı da olayın öngörülemez olduğunu savunarak, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen A.K. ise tarafları komşuları olmaları nedeniyle tanıdığını belirterek, olay günü evde bulunduğu sırada bağırma sesleri duyduğunu söyledi.

Kapıyı açtığında Belkıs Öztürk'ün iki çocuğuyla birlikte panikle eve girmeye çalıştığını gördüğünü anlatan A.K., köpeğin saldırgan şekilde hareket ettiğini, sanığın annesinin de köpeği durdurmaya çalıştığını ifade etti.

Köpeğin o sırada ağızlıksız ve tasmasız olduğunu söyleyen A.K., "O anda Belkıs Hanım'ın kapıyı açabilmesiyle içeri girdiler. 'Şükür kurtuldular.' diye düşünerek kapıyı kapattım ancak 40-45 saniye sonra tekrar Belkıs Hanım'ın 'Çocuğumu mahvettiler.' diye çığlıklarını duydum. Tekrar kapıyı açtığımda çocuk kucağındaydı ve ağzı yüzü kan içerisindeydi." dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın annesi Ayşe Ö. hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun sonucunun beklenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca tutuklu sanık Tuğçe Ö. E.'nin isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın geldiği aşama ile tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma, 7 Temmuz'a ertelendi.