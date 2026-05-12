Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın ilk transferleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitti.

Safi'nin listesinin ilk sırasında Milan'dan Rafael Leao yer alıyor. Milan cephesinin, 65 milyon euro değere sahip 26 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu için kapıyı 50 milyon eurodan açtığı öğrenildi.

Safi, Fransız file bekçisi Mike Maignan için de şartları sordu. Safi iki futbolcu için ilk temasları gerçekleştirdi.

Safi'nin San Siro'daki temasları İtalyan basınında da yer aldı. Safi'nin yakın zamanda İstanbul'a dönerek, görüştüğü isimleri ve projelerini bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM CEPHESİ DE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR

Aziz Yıldırım'ın ise listesinin ilk sırasına Dortmund forması giyen ve piyasa değeri 40 milyon euro olan Serhou Guirassy'i aldığı iddia edildi.

Yıldırım'ın listesinde Jan Oblak, Romelu Lukaku, Alexander Sörloth ve Kim Min-jae'nin de olduğu öne sürüldü.

Yıldırım'ın kazanması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ı getireceği de öne sürülmüştü.