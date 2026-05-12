Türkiye'de 39 bini aşkın engelli yatılı bakım hizmetinden yararlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 107 resmi, 338 özel bakım ve rehabilitasyon merkezinden 39 bin 281 engelli vatandaş faydalanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 12:10, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 11:48
"10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlık, engelli bireylerin erişilebilirlik imkanlarının geliştirilmesi ve sosyal yaşamda daha etkin, üretken şekilde yer almalarının sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, 107 resmi, 338 özel engelli bakım merkezinde engellilere yatılı bakım hizmeti veriyor.

Hak temelli ve aile odaklı bakım hizmeti sunan Bakanlık, engelli vatandaşların öncelikle aileleri yanında bakım görmesini esas alıyor.

Ailelerinin yanında bakımı mümkün olmayan engelli bireyler için ise Bakanlığa bağlı gündüzlü ve yatılı resmi ya da özel bakım merkezlerinde ücretsiz bakım hizmeti veriliyor.

Yaş, cinsiyet ve engel durumuna uygun bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu bu merkezlerde, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 39 bin 281 engelli birey yatılı bakım hizmetinden yararlanıyor.

Üçer kişilik 4 yatak odası ve ortak yaşam alanlarından oluşan merkezler, 12 kişilik müstakil, tek katlı ve bahçeli evlerin bir idari bina ile aynı bahçe içinde yer aldığı yerleşkelerden oluşuyor.

Evde bakım yardımından 517 bin 821 vatandaş faydalanıyor

Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve bağımsız yaşam süreçlerini desteklemek amacıyla ise resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerine bağlı ek ünite olarak müstakil ev veya apartman dairelerinde en fazla 6 kişilik kapasiteyle hizmet veren umut evleri de bulunuyor.

Öte yandan, geçici bakım modeli kapsamında evde bakım hizmeti alan engelli bireyler için, ailelerinin çeşitli nedenlerle bakım sağlayamadığı durumlarda resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde geçici yatılı bakım hizmeti sunuluyor.

Bakanlığın yatılı bakım hizmetinden yararlanmayan ve evde bakımı sürdürülen engelli bireylerin ailelerine, ihtiyaç duyulması halinde evde bakıma destek hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda resmi merkezlerde görevli personel belirlenen gün ve saatlerde engelli bireyin yaşadığı adrese ziyaret gerçekleştirerek bakım desteğinde bulunuyor.

Bakanlık engelli bireylerin sosyal çevrelerinden kopmadan ailelerinin yanında bakım hizmeti alabilmeleri amacıyla da 517 bin 821 kişiye evde bakım yardımı yapıyor. Bu yardım, engelli yakınının hesabına her ay düzenli olarak yatırılıyor.

