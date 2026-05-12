Suriye sınırında 12 yıl sonra yeni dönem: Pasaportlu geçiş

Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2014'te ticari ve sivil geçişlere kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı'nda yeni döneme girildi.

Suriye'ye geçmek isteyen vatandaşlar, gümrük kapısı önünde toplandı.

Pasaport kontrolü ve gerekli işlemlerin ardından geçişler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliği'nin duyurusuna göre; Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları ile Türkiye'de geçerli ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları, pasaportlarıyla Akçakale Gümrük Kapısı'na müracaat etmeleri halinde giriş-çıkış yapabilecek.

Pasaportla geçiş uygulaması dışında kalan geçici koruma statüsündeki Suriye vatandaşlarının ticari, taziye ve diğer geçiş talepleri, Valilik bünyesinde bulunan İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezine yapılacak başvurular üzerine ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilecek.

Sınırda konuşan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, burada yaptığı açıklamada, kapının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayhan, şöyle devam etti:

- Komşu ülke Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle sınır kapımız güvenlik gerekçesiyle uzun süre sadece insani yardım geçişlerine açıktı. Artık pasaportu bulunan vatandaşlarımız karşı tarafa geçiş yapabilecek.

- Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının güvenliğini gözeterek karşı tarafta gerekli güven ortamı oluşana kadar kapıyı açmamıştı. Yaklaşık bir aydır süren çalışmaların ardından geçişler yeniden başladı. Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.