Kayseri 2029 Dünya Spor Başkenti Oldu

Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerle bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin son yıllarda turizm, spor, kültür ve altyapı alanlarında önemli gelişim gösterdiğini söyledi.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun 18 Aralık'ta başladığını ve yoğun kar yağışı sayesinde tarihin en uzun kayak sezonlarından birinin yaşandığını ifade etti. Bu sezon 3 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığını belirten Büyükkılıç, Endonezya, Malezya, İngiltere, Çekya, Polonya ve Brezilya'dan turistlerin Kayseri'ye geldiğini kaydetti.

Erciyes'in 19 mekanik tesis, 41 pist ve 112 kilometrelik pist uzunluğuna sahip olduğunu söyleyen Büyükkılıç, kayak merkezinin Kayseri ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 200 milyon Euro katkı sağladığını ifade etti. Bölgede yeni otel yatırımlarının sürdüğünü belirten Başkan, yatak kapasitesinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Erciyes'i 12 aya yaydık"

Erciyes'in yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmadığını dile getiren Büyükkılıç, yüksek irtifa kamp merkezi sayesinde bölgenin dört mevsim kullanılan bir spor merkezine dönüştüğünü kaydetti.

UEFA standartlarında 8 futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti ve spor salonlarının bölgede hizmet verdiğini belirten Büyükkılıç, geçen sezon 30'dan fazla takımın Erciyes'te kamp yaptığını açıkladı.

"Kayseri açık hava müzesi niteliğinde"

Kayseri'nin en az 6 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, son kazılarla birlikte bu tarihin 7 bin yıl öncesine kadar uzandığını söyledi.

UNESCO listesinde bulunan Kültepe Kaniş-Karum kazılarında çıkan tabletlerin tarihi geçmişi doğruladığını ifade eden Büyükkılıç, şehrin Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmentli ve Osmanlı dönemlerinden önemli eserler barındırdığını dile getirdi.

Dünyaca ünlü Osmanlı mimarı Mimar Sinan'ın Kayseri'den çıkmasının önemli bir değer olduğunu belirten Başkan, dünyanın ilk tıp merkezlerinden biri kabul edilen Gevher Nesibe Şifahanesi'nin de şehirde bulunduğunu hatırlattı.

Kayseri 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi

Büyükkılıç, Kayseri'nin kültürel birikimi sayesinde Türksoy tarafından "2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan, şehrin kültür ve sanat alanındaki değerlerinin uluslararası platformlarda daha güçlü tanıtılacağını söyledi.

"2029 Dünya Spor Başkenti unvanını aldık"

Kayseri'nin spor yatırımlarıyla dikkat çektiğini belirten Büyükkılıç, Avrupa merkezli değerlendirmeler sonucunda şehrin "2029 Dünya Spor Başkenti" unvanını almaya hak kazandığını açıkladı.

Tallinn'da gerçekleştirilen sunumlarda Kayseri'nin spor altyapısının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan, 10 farklı ülkeden gelen heyetin şehirde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Kayseri'de 175 bin lisanslı sporcu bulunduğunu kaydeden Büyükkılıç, şehir genelinde 30'un üzerinde yüzme havuzu ve çok sayıda spor tesisinin hizmet verdiğini belirtti.

"Belediyecilikte hizmet esastır"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini belirten Büyükkılıç, bütçeden yatırıma en fazla pay ayıran belediyeler arasında yer aldıklarını söyledi.

Siyasi ayrımcılığa karşı olduklarını vurgulayan Başkan, belediyelerin hizmet üretmek için var olduğunu ifade ederek, "Ayrıştıranlar değil, birleştirenler kazanır" dedi.

"Kayserispor şehrimizin markası"

Kayserispor'un şehir için önemli bir marka olduğunu ifade eden Büyükkılıç, belediye olarak kulübe destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Anadolu kulüplerinin ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirten Başkan, Kayserispor'un yeniden güçlü şekilde ayağa kalkacağına inandığını kaydetti.