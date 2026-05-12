Özkan Yalım ek ifade vermek üzere adliyeye götürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Daha önceki ek ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvuran, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeni bir ek ifade için Çağlayan Adliyesine getirildi.

Halen tutuklu bulunan Özkan Yalım önceki ek ifadesinde dikkati çeken iddialarda bulundu. 2023 CHP kurultayı öncesi kongre masrafları için o dönem CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini ileri sürdü.

Yalım'ın iddiaları arasında, kurultay delegesi olduğu dönemde, Özel'in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüştüğü ve destek çalışmaları yaptığı da yer aldı.

Uşak Belediyesi adına alınan aracın VIP dönüşüm işlemlerinin İstanbul'daki bir firmada yaptırıldığını öne sürdü.

İki araç için başlangıçta ayrı fatura düzenlendiğini ancak daha sonra tek faturada birleştirildiğini söyledi.

Yalım, yapılan işlemler nedeniyle pişman olduğunu ve oluşan kamu zararını gidermek istediğini de ifade etti.