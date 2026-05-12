eBay'den dev satın alma teklifine ret!

eBay ile GameStop arasında dikkat çeken satın alma girişimi sonuçsuz kaldı. eBay tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bildirimde, GameStop CEO'su Ryan Cohen tarafından sunulan teklifin resmi olarak reddedildiği duyuruldu.

Hisse başına 125 dolar teklif edilmişti

Ryan Cohen'in 4 Mayıs tarihinde eBay hissedarlarına hisse başına 125 dolar teklif ettiği belirtildi. Teklif kapsamında ödemenin yarısının nakit, diğer yarısının ise GameStop hissesiyle yapılmasının planlandığı ifade edildi.

GameStop'ın sunduğu teklifin, eBay'in son kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 20 prim içerdiği aktarıldı. Ancak piyasa değeri yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde bulunan GameStop'ın, kendisinden çok daha büyük olan eBay'i satın alma girişimi yatırımcılar arasında soru işaretlerine neden oldu.

Borçlanma planı kuşku yarattı

Analistler, GameStop'ın bu satın alma için yaklaşık 20 milyar dolar borçlanmayı planlamasının piyasada endişe yarattığını belirtti. Yatırımcılar, finansman yapısının sürdürülebilirliği konusunda ciddi riskler bulunduğunu savundu.