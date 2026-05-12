Cevheri Güven'e bilgi sızdırılmasına ilişkin davada karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasında yer alan firari Cevheri Güven'e bilgi ve belge verdikleri iddiasıyla 4 emniyet mensubunun yargılandığı davada karar açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 15:56, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 16:46
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Serkan Dinçer ve tutuksuz Şevket Demircan ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanık Demircan'a söz verdi.

Demircan, dosyada hayatı boyunca mücadele ettiği Ayhan Bora Kaplan dosyasıyla ilişkilendirildiğini belirterek, "Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmamızda ele geçirilen telefonda Cengiz Haliç'in Serdar Sertçelik'e bilgileri gönderdiği ve 'Abi Cevheri'ye ilet' dediği görülmektedir." beyanında bulundu.

Emniyet mensupları olarak kumpasa düşürüldüklerini ve suçsuz olduğunu öne süren Demircan, beraatini istedi.

Söz verilen sanık Dinçer de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, FETÖ üyesi birçok kişinin tutuklanmasına katkısı olduğunu ve örgüt adına hiçbir eylemde bulunmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"FETÖ'den yargılanan binlerce örgüt üyesiyle de hiçbir bağım yoktur. ByLock kullanmadım ve indirmedim. Baz kayıtlarım da incelenmiş olup, hiçbir örgüt üyesiyle görüşmem tespit edilmemiştir. Ben suçsuzum, o ifadenin bana ulaşması imkansız. Hakkımda somut hiçbir delil yokken 32 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum."

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, mahkemeden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan'ın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından beraatine hükmetti.

Mahkeme, tutuklu sanık Serkan Dinçer'in ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

