Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal hesabından, mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

İlkokul Seviyesinde Beceri Ölçüm Sistemi

Videoda, "İyi bir Anadolu lisesine göndermek varken çocuğumu neden meslek lisesine göndereyim?" sorusunu yanıtlayan Tekin, okullarda ilkokul seviyesinden itibaren çocukların becerilerini ölçen yeni mekanizmalar hayata geçirdiklerini belirtti. Tekin, "Buradan çocuklarımızı kendi bireysel yeteneklerine göre spor liselerimize, sanat liselerimize, mesleki eğitim veren liselerimize yönlendirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Liselerine Alternatif Eğitim Modeli

Öğrencilerin hem Anadolu lisesindeki gibi akademik hem de yetenekli olduğu bir alanda mesleki becerilerini geliştirebileceği bir eğitim alacaklarını dile getiren Tekin, meslek liseleri, spor liseleri ve sanat liselerinin, Anadolu liselerine kıyasla öğrencilere farklı beceriler kazandırabilen okullar olması sebebiyle tercih edilmesini tavsiye ettiklerini vurguladı.

Geleceğin Teknolojilerine Odaklanan Tematik Liseler

Tekin, güzel sanatlar, spor ve meslek liselerinin çok farklı bir formata kavuştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu okullarımızın hepsini tematik hale getirdik. Meslek liselerimiz özelinde de şunu söyleyeyim, biz artık ihtiyaç duyulmayan mesleki alanları, programları kapattık. Onların yerine yeni, önümüzdeki dönemde çok nitelikli eleman ihtiyacının olacağı programları, yapay zeka, siber güvenlik, havacılık, savunma sanayi gibi çok farklı alanlarda tematik meslek liseleri açtık."

Sanayi ve Sektör İş Birliğiyle Yerinde Eğitim

"Aynı zamanda bu anlamda sektörü domine eden büyük işletmelerin, büyük sanayi kuruluşlarının içerisinde bu eğitimleri çocuklarımızın her boyutuyla görebileceği eğitim öğretim ortamları oluşturarak yaptık. O yüzden gençlerimiz için çok cazip alanlar oluşturduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim."