Sağlıkta şiddet dinmiyor: Yasaklı alana girip kardiyoloğa saldırdı

UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Kurban Bayramı idari izin genelgesi yayımlandı
Kurban Bayramı idari izin genelgesi yayımlandı
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Canlı yayımlanan reality showlarda yeni dönem
Canlı yayımlanan reality showlarda yeni dönem
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
2014 yılı ALS sınavı usulsüzlüğü. 7 gözaltı kararı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon: 108 gözaltı
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Türkiye'nin en borçsuz şehri belli oldu
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Mini seçim, büyük yarış! 10 bin 713 kişi yeniden oy atacak
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
CTE Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sonuçları açıklandı
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
TBMM Genel Sekreter Kırbıyık istifa etti iddiası
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
Türkiye yağmura doydu: Son 66 yılın en yüksek yağış rekoru kırıldı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
'Sahte rapor' operasyonu: 1'i doktor 4 kamu görevlisi tutuklandı
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
İlçe tarımda 1 Milyar TL'lik yolsuzluk iddiası: Firari müdür aranıyor
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
Ağır cezalar caydırıcı oldu: Kural ihlallerinde sert düşüş!
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
TÜİK'te görev değişimi: Yeni başkan Arabacı görevini devraldı
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
MEB'den müfredatta kavram değişimi: Haçlı Seferi değil Haçlı Saldırısı!
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Danıştay Başkanından 'Yeni Anayasa' çağrısı: Toplumu kucaklayan bir huzur belgesi şart
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
Erdoğan: Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli telleri söküp attık
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-HMGS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal'ı disipline sevk etti
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
İzmir'de belediye şirketi İzdoğa'ya operasyon: 5 gözaltı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sağlıkta şiddet dinmiyor: Yasaklı alana girip kardiyoloğa saldırdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hasta yakını, girilmesi yasak olan radyasyon odasına zorla girerek görevi başındaki kardiyoloji doktorunu darbetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 17:43, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 17:46
Yazdır
Sağlıkta şiddet dinmiyor: Yasaklı alana girip kardiyoloğa saldırdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zorla girdiği radyasyon odasında bir doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne giden F.K, bir yakınına anjiyo yapılan radyasyon odasına zorla girdi.

Görevlilerin Uyarılarını Dikkate Almadı

Görevlilerin uyarısına rağmen dışarı çıkmayan zanlı, kardiyoloji doktoru E.İ.E'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. İhbar üzerine hastaneye yönlendirilen polis ekibi, F.K'yi gözaltına aldı. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, doktora yönelik saldırıyı kınadı.

İl Sağlık Müdürlüğü: "En Ağır Cezayı Alması İçin Kararlıyız"

Doktora hukuki destek sağlandığı ve sürecin avukatlarca yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Radyasyonlu bir alanda güvenliği tehlikeye atan bu şahsın tutuklanması dahil en ağır cezayı alması için tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık çalışanlarımızın güvenliğini sonuna kadar savunacağız."

Sağlıkta Şiddete Karşı Hukuki Takip

Açıklamanın devamında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." Yetkililer, olayın adli makamlara intikal ettiğini ve sürecin titizlikle yönetildiğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber