UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandıracak yerli ve milli "UYAP AI Karar Destek Sistemi"nin detaylarını paylaştı. Yeni sistemle birlikte 30 milyondan fazla emsal kararın saniyeler içinde analiz edilerek adaletin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 18:21, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 18:22
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargıda dijital dönüşümün yeni adımı olan yerli ve milli UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz" dedi.

30 Milyondan Fazla Emsal Karar Analiz Edilecek

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargıda dijital dönüşümün yeni adımı olan yerli ve milli UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Adaletin hizmetine sunacağımız bu sistemle; 30 milyondan fazla emsal kararı ve karmaşık dosyaları saniyeler içinde analiz ederek, yargılamaların hızlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsan Merkezli ve Güvenilir Yapay Zeka

Nihai kararın yargı mensuplarında kalmaya devam edeceğini vurgulayan Gürlek, "Nihai kararın her zaman hakim ve savcılarımızda olduğu, insan merkezli ve güvenilir yapay zeka teknolojilerini sistemimize entegre ediyoruz." dedi.

Adalette Teknolojik Dönüşüm Kararlılığı

Gürlek, teknolojik adımların süreceğini belirterek şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla; adaleti daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak için teknolojik dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz." Bu açıklama ile birlikte, UYAP AI sisteminin yargı camiasında verimliliği artırması beklenen en büyük teknolojik adım olduğu tescillenmiş oldu.

