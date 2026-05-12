Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi

VavaCars, artan yakıt fiyatlarının tüketicilerin araç satın alma tercihi üzerindeki etkisine yönelik gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

Tüketicilere "Yakıt Maliyetleri" Soruldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden anket çalışması yaparak, kullanıcılarına, "Artan yakıt fiyatları araç satın alma tercihinizi nasıl etkiliyor?" sorusunu yöneltti.

Hibrit ve Elektrikli Araçlara İlgi Artıyor

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 51'i hibrit veya elektrikli araçlara yönelme eğiliminde olduğunu belirtirken, yüzde 32'si mevcut tercihlerini değiştirmeyi düşünmediğini ifade etti.

Araç Alımını Erteleyenlerin Oranı Belirlendi

Katılımcıların yüzde 30,5'i hibrit, yüzde 20,7'si ise elektrikli araçlara yönelme eğiliminde olduğunu belirtirken, yakıt maliyetlerinin etkisiyle araç alımını ertelemeyi düşünenlerin oranı ise yüzde 16,8 olarak kaydedildi.

Farklı Motor Tipleri Radara Girdi

Veriler, özellikle maliyetlerin öne çıktığı dönemlerde kullanıcıların farklı motor tiplerini daha fazla değerlendirdiğini ortaya koyarken, hibrit ve elektrikli araçlar da sundukları kullanım avantajlarıyla tüketicilerin radarında görünür hale geliyor.

İkinci El Pazarında Yeni Beklentiler

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, artan yakıt fiyatlarıyla tüketicilerin araç tercihlerini yeniden gözden geçirdiğini gözlemlediklerini belirtti.

Gözelekli, anket sonuçlarının özellikle yakıt maliyetlerinin baskı oluşturduğu dönemlerde tüketicilerin alternatif seçenekleri daha yakından inceleme eğiliminde olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Hibrit ve elektrikli araçlara yönelik artan ilgi, önümüzdeki dönemde ikinci el pazarında da bu segmentlerin daha fazla yer bulabileceğini gösteriyor. Bu gelişmenin hem bireysel mobilite tercihleri hem de pazar dinamikleri üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.