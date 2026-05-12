6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, son günlerin gündemine oturan çakar ve koruma tartışmalarına ilişkin somut adımlar atacaklarını duyurdu. Gazeteci Şamil Tayyar, Bakan Çiftçi ile bir araya geldiğini ve görüşmenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

6 bin 800 koruma kararı masaya yatırıldı

Tayyar'ın aktarımına göre Bakan Çiftçi, ekibini toplayarak koruma kararlarına ilişkin rakamları masaya yatırdı. Yapılan değerlendirmede "yakın", "özel" ve "çağrılı" olmak üzere üç kategoride toplam 6 bin 800 civarında koruma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Bakan Çiftçi konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu kararları şimdi tek tek gözden geçireceğiz, zamanla tehdidin ortadan kalktığını düşündüğümüz isimlerle ilgili koruma kararlarını iptal etmeyi düşünüyoruz."

Çakarlı araçlarda kaçak kullanım tespiti yapılacak

Koruma ve çakar meselesinin birbirinden ayrı ele alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, koruma kararının doğrudan çakar izni anlamına gelmediğini belirtti. Bakanlığın değerlendirmesine göre trafikteki çakarlı araçların önemli bir kısmı kaçak kullanımdan oluşuyor.

Çakarlı araçlarda trafikte ara ara durdurulacak

Kaçak kullanımın yaygınlığı göz önüne alındığında yalnızca iptal kararlarının yeterli olmayacağını da vurgulayan Çiftçi, kaçak tespiti için Türkiye genelinde belirli aralıklarla çakarlı araçların trafikte durdurulacağını ifade etti. İzinsiz çakar kullanan üst düzey kamu görevlilerinin ise valilikler aracılığıyla uyarılacağı öğrenildi.