Şişli Belediyesi'nde kayyum değişti
Şişli Belediyesi'nde kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine Ayhan Terzi getirildi. Ertürkmen, kaymakamlık görevine devam edecek.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 21:50, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 21:52
Şişli Belediyesi'nde Başkan Vekili değişti. Kayyum olarak görev yapan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yerine Ayhan Terzi getirildi.
Ayhan Terzi'nin Yeni Görevi Belirlendi
Terzi daha önce Mudanya Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilmişti.
Cevdet Ertürkmen Kaymakamlık Görevini Sürdürecek
Ertürkmen ise Şişli Kaymakamı olarak görevine devam edecek.