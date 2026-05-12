Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet, irtikap ve dolandırıcılık soruşturmasında hazırlanan 178 sayfalık iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün müşteki kurum olarak iddianamede yer aldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar kanununa muhalefetten yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı.
Üç Bakanlık ve Genel Müdürlük Davacı Oldu
NTV'de yer alan habere göre; Hazine ve Maliye bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nın 178 sayfalık iddianamede Davacı/Müşteki Kurumlar olarak yer aldıkları görüldü.
İddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesine Gönderildi
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame başsavcı tarafından onaylanarak Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Operasyon Süreci ve Tanju Özcan'ın Tutuklanması
Bolu Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 28 Şubat'ta düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ile eski-yeni yönetici ve meclis üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı Görevden Uzaklaştırmıştı
Yardımcısı Süleyman Can ile birlikte tutuklanan Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.