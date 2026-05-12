2026 Yılı Yaş Çay Alım Fiyatı belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca üreticinin merakla beklediği 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak açıkladı. Geçtiğimiz yıl 25,44 lira olan alım bedelinde yapılan bu artış, ÇAYKUR'un yeni sezon planlamasıyla birlikte duyuruldu.
Geçen Yılın Rekolte Verileri Anımsatıldı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu anımsatıldı.
ÇAYKUR'un Fabrika Kapasitesi ve Alım Hedefi
ÇAYKUR'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir." ifadelerine yer verildi.
Yaş Çay Fiyatında Önemli Artış
Açıklamada fiyat değişimine ilişkin detaylar paylaşılırken şu ifadelere yer verildi: "2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."