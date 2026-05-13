İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/1/2020 tarihli ve 31012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8- (1) Bu fıkrada belirtilen atanma şartlarını taşıyor olmak ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi kaydıyla aşağıda belirtilen unvanlı kadrolara naklen atanmak mümkündür:

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü ve 112 acil çağrı merkezi müdürü kadrolarına kurum içinden sınavsız atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İlçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü veya ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresine sahip olmak.

b) İl planlama ve koordinasyon müdürü kadrosuna kurum içinden sınavsız atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İlçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü, ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü ve il planlama uzmanı kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresine sahip olmak.

c) İl basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna kurum içinden veya kurum dışından sınavsız atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Toplam en az on yıl hizmet süresine sahip olmak."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9- (1) Bakanlık merkez teşkilatında, mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarına göre şube müdürü görevini yapamayacağı tespit edilen ve birim amirleri tarafından teklif edilen şube müdürleri; Bakanlık merkez teşkilatındaki öncelikle uzman kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise şef kadrolarına Bakanlık tarafından atanabilir.

(2) Valiler veya mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarında, müdürlük yapamayacağı tespit edilen;

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, valiliklerde görev yapan şube müdürleri ile ilçe müdürleri; öncelikle şef kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına,

b) İl basın ve halkla ilişkiler müdürleri; veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına,

Bakanlık tarafından atanabilirler.

(3) Bu madde hükmü uyarınca şube müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü ile il müdürü ve ilçe müdürü unvanını kaybedenlerden, yargı kararları hariç olmak üzere tekrar aynı unvana atanma talebinde bulunanların, atamalarının yapılabilmesi için; beş yıllık bir sürenin geçmesi, şube müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü, il müdürü ile ilçe müdürü olarak görev yapabileceklerine dair mülkiye müfettişlerinin değerlendirme raporları ya da görev yaptıkları il valisinin veya birim amirlerinin olumlu görüşlerinin alınması, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadronun bulunması şartı ile bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve sınav şartı aranmaksızın kaybettikleri unvanlara Bakanlık tarafından tekrar atanabilirler.

(4) Bu madde hükümleri uyarınca tekrar atanacak yer değişikliğine tabi il müdürleri, kaybettikleri unvanlarda geçen hizmet sürelerine uygun hizmet bölgesindeki illerde göreve başlatılırlar."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, il yazı işleri müdürü ile Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan şube müdürleri ve hukuk müşaviri Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan Onayı ile,"

"c) Bakanlık taşra teşkilatında görevli, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü, şube müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, uzman, şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, çağrı karşılama memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, matbaacı, restoratör, şoför, mütercim, tercüman, kütüphaneci, çözümleyici, programcı, avukat, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil personel ile diğer personel ilgili vali yardımcısının teklifi ve vali onayı ile,

ç) İlçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü kaymakamın teklifi ve valinin onayı ile,

d) İlçe teşkilatlarında görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, şoför ve diğer personel kaymakamın teklifi ve valinin onayı ile,"

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü, ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü ve şube müdürü kadrolarına (daha önce bu görevlerde bulunup başka kurumlara geçiş yapanlar hariç olmak üzere) Bakanlık dışından hiçbir şekilde naklen atama yapılamaz."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar; atandıkları kadroda ve görev yerinde göreve başladıkları tarihten itibaren en az üç yıl fiilen çalışmadıkça Bakanlık merkez birimlerinden valiliklere, valilikler arası ve valiliklerden Bakanlık merkez birimlerine naklen atanamazlar. Ancak aşağıda belirtilen istisnai hallerde, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadro bulunması kaydıyla yer değişikliği yapılabilir:

a) En az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla karşılıklı becayiş istenilmesi.

b) Kendisinin, eşi ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin, bulunduğu yerde mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi.

c) Kendisinin, eşi ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının can güvenliğinin, bulunduğu yerde tehlikeye düştüğünün adli ve mülki makamlarca belgelendirilmesi.

ç) Bir defaya mahsus olmak üzere eşi şehit olan personelin talebi."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uygulama hükümleri

MADDE 15- (1) Sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il yazı işleri müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü ile idare ve denetim müdürü kendi aralarında yer değiştirebilirler."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

