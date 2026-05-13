İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/1/2020 tarihli ve 31012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "il planlama uzman yardımcıları ve" ibaresi "il planlama uzman ve yardımcıları," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"m) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinin 1 numaralı alt bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü, ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü,"

"1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, çağrı karşılama memuru, memur, sekreter,"

"(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, mimar, psikolog, istatistikçi, sosyolog, şehir plancısı, sosyal çalışmacı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tercüman, diyetisyen, hemşire, laborant, grafiker, tekniker, matbaacı, restoratör, programcı, teknisyen."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl ya da şef, mühendis, avukat kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az altı yıl çalışmış olmak,

3) Toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

b) İlçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl ya da şef kadrosunda en az altı yıl çalışmış olmak,

3) Toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, sekreter, çağrı karşılama memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, psikolog, hemşire, laborant, grafiker, mimar, diyetisyen, istatistikçi, sosyolog, avukat, tercüman, matbaacı, restoratör, çözümleyici, sosyal çalışmacı veya şehir plancısı kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak,

3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl toplam hizmet süresi bulunmak,

ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Memur, çağrı karşılama memuru, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, sosyolog, tekniker, mühendis, psikolog, diyetisyen, istatistikçi, mimar, restoratör, hemşire, laborant, tercüman, matbaacı, grafiker, sosyal çalışmacı, şehir plancısı veya çözümleyici kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az beş yıl çalışmış olmak,

3) Toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

d) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak,

2) C, C++, C#, Java, JavaScript programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim yoluyla alıp başarılı olduğunu belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini içerecek şekilde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

3) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, çağrı karşılama memuru, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, sosyolog, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker, diyetisyen, istatistikçi, restoratör, sosyal çalışmacı, şehir plancısı veya mimar kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az dört yıl çalışmış olmak,

4) Toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya çağrı karşılama memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci, şoför veya koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az üç yıl çalışmış olmak,

3) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak ya da öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını resmi olarak belgelemek,

4) Toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,

g) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, büro hizmetleri ve sekreterlik veya yönetici asistanlığı ofis yönetimi ön lisans programlarının birisinden mezun olmak,

2) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci, şoför veya koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Toplam üç yıl hizmet süresi bulunmak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav ilanında yer alan sürücü belgesine sahip olmak,

3) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı veya kaloriferci kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Toplam üç yıl hizmet süresi bulunmak,

gerekir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak veya iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı, bilgisayar programcılığı ve teknikerliği, bilgisayar bilimleri, bilgisayar programlama, bilgisayar teknikerliği ve programlama, bilgisayar teknolojisi ve programlama veya web teknolojileri ve programlama bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

2) C, C++, C#, Java, JavaScript programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim yoluyla aldığını belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,"

"ç) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik, arşiv, dokümantasyon ve enformasyon, dokümantasyon ve enformasyon veya kütüphanecilik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

d) Mütercim-tercüman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların mütercim ve tercümanlık, çeviribilim, çeviribilimi, çok dilli sözlü çeviri, diller ve kültürlerarası çeviribilim, diller ve kültürler arası çeviri bilim, mütercim-tercümanlık, uygulamalı yabancı diller bölümlerinin herhangi birinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış YDS/e-YDS'den asgari (B) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,"

"ö) Sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sosyal hizmet, sosyal çalışma ve sosyal hizmetler, sosyal çalışma-hizmet, sosyal çalışma-sosyal hizmetler, sosyal hizmetler, sosyal politika veya sosyal politika ve çalışma yönetimi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

p) Şehir plancısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların şehir ve bölge planlama, bölge planlama veya şehircilik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,"

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Görevde yükselme sınavı ve/veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilanda; bu sınavlara ilişkin konu başlıkları, boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, yürütülen hizmetin gereği mezun olunan okul veya bölümler, başvuru yeri ve tarihleri yer alır."

"(5) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personelin başvuruları kabul edilir. Bu kadrolar için başvurular, ataması Bakanlığa ait olan unvanlar için Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilgili valiliklere yapılır."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Sınav ilanında hem görevde yükselme hem de unvan değişikliği sınavına yer verilmesi durumunda, adayların her iki sınav için de atanma şartlarını taşıdıkları unvanlı kadrolardan birer tanesi için başvuruda bulunmaları mümkündür."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Yazılı sınavda başarılı olan adaylara; yazılı başarı puanı ve tercih sıralamasına göre başvuru formunda talep edilen unvan için ilan edilen kadrolardan kadro yer tercihi yaptırılabilir. Uygulanacak tercih sistemi, tercih sayısı ve diğer hususlar sınav ilanında belirtilir. Kadro yeri belirlenen aday ilgili kadronun bulunduğu yerin sınav kurulunca sözlü sınava alınır."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beş" ibaresi "en fazla iki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı "Başarı puanı ve başarı listesi" şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Sözlü sınavda en az yetmiş ve üzeri puan alanların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle başarı puanı hesaplanır. Tespit edilen başarı puanlarına göre başarı sıralaması, en yüksek puan alan adaydan başlayarak oluşturulur. Başarı puanları eşit olan adayların atanmalarına esas sıralamalarında; öncelikle hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, bunun da eşit olması halinde üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18- (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçları sınavı yapan kurum tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde, ilgili sınav kurullarınca belirlenen sözlü sınav puanları ile başarı puanları ise sınavın açıldığı dönemdeki sınav ilanında belirtilen usul ve esaslara göre adaylara duyurulur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

(2) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Durumu uygun olmayan adaylara, itiraz başvurularının reddedildiği SMS veya e-posta ile bildirilir.

(3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin itirazlarda; başvuruların incelenmesi sonucunda şartları taşımayan adaylara durumunun uygun olmadığı SMS ve/veya e-posta ile bildirilir. Adaylar bildirim tarihinden itibaren en geç iki iş günü içinde dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazlar en geç üç iş günü içinde değerlendirilir ve sonucu SMS ve/veya e-posta ile ilgili aday/adaylara bildirilir."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurarak her iki sınav sonucuna göre de atanmaya hak kazanan aday, atanmak istediği sınav unvanını bir dilekçe ile kesinleşen sınav sonuçlarının ilan edilmesine müteakip en geç üç iş günü içinde ilgili sınav kuruluna bildirmek zorundadır."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Bakanlığın uygun görmesi, atama niteliklerini taşımaları ve boş kadro bulunması kaydıyla;

a) Şube müdürü kadrosunda görev yapanlar; il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, il yazı işleri müdürü, idare ve denetim müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, ilçe nüfus müdürü, ilçe yazı işleri müdürü ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü kadrolarına,

b) En az üç yıl fiilen çalışmış olmak kaydıyla; il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü, il yazı işleri müdürü, idare ve denetim müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü ya da taşra teşkilatında şube müdürü kadrolarında görev yapanlar; Bakanlık merkez teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına, ayrıca bu bentte zikredilen il müdürleri belli bir süre beklemeksizin Bakanlık taşra teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına,

c) İlçe nüfus, ilçe yazı işleri ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü olarak görev yapanlar; belli bir süre beklemeksizin il basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrolarına, görevde yükselme sınavı sonucunda atanılan unvanda veya unvanlarda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak kaydıyla il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü kadroları ile şube müdürü kadrolarına,

ç) İlçe nüfus, ilçe yazı işleri ve ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürleri kendi aralarında,

d) Sivil savunma uzmanı, uzman ve eğitim uzmanları kendi aralarında,

e) Hizmetli, teknisyen yardımcısı ve dağıtıcılar kendi aralarında,

f) Memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, çağrı karşılama memuru kendi aralarında,

g) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde şartları taşımak kaydıyla çözümleyici kadrosuna,

ğ) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olup teknisyen kadrosunda görev yapanlar istekleri halinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosuna,

h) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın; atanmak istenilen unvanın bu Yönetmelikte belirtilen şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi olan uzman, eğitim uzmanı veya daha alt düzeydeki diğer kadrolara, unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolardan ise öğrenimle ihraz edilen görevlere,

ı) Avukat olarak görev yapanlar hukuk müşaviri kadrosuna,

naklen atanabilirler."

"(3) İl basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosunda görev yapanlar şube müdürü, il ve ilçe müdürü kadrolarına naklen atanamazlar. Bu unvanda görev yapanlar Bakanlıkça daha önce görev yaptıkları kadro veya denk kadro unvanına naklen atanabilirler.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları için ilan edilen kadrolara, kesinleşen sınav sonuçlarının ilan edilmesine müteakip altı ay süre ile görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavını kazanarak atanmak için sırada bekleyen yedek aday bulunması durumunda bekleme süreci tamamlanıncaya kadar her ne sebeple olursa olsun atama yapılmaz."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile değiştirilen 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kadrolara atanacaklar için sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman ve şef unvanlarında geçen alt hizmet süresi şartı 1/1/2027 tarihine kadar iki yıl olarak uygulanır."

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.