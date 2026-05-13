Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'

Makamında baklava kutusu içinde 110 bin euro ile suçüstü yakalanan ve tutuklu olan eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, "Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum. Rüşvet olsa bile yattığım süreyle cezamı çektim." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 07:35, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 07:36
Yazdır
Aralarında Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

Makamında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan tutuklu sanık eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter savunmasını yaptı. Mehmet Engin Tüter savunmasında, "Ben hiçbir örgüte üye değilim. Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum. Rüşvet olsa bile yattığım süreyle cezamı çektim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

"OTO PARÇASIYLA İŞİM OLMAZ"

Eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sıla Ceyhan Berkaya ise kendisinin devlet memuru olduğunu, Niyazi Nefi Kara'nın da talebiyle belediyede çalışmaya başladığını, kendisine bağlı birimler arasında İmar Müdürlüğü'nün olduğunu ancak İşyeri Açma bölümünün olmadığını belirterek "Zafer Süral'in başvurusunu bekletmedim. Demir D.'nin telefonunu müşteki Zafer Süral'e ilettim. Hüseyin Cem Gül, belediye başkanının yanında sıklıkla gördüğüm kişidir. Benim belediyede hiçbir işi olmayan oto parçacıyla işim olamaz. Hüseyin Cem Gül'e de kimseyi yönlendirmedim." dedi.

Berkaya, eski İmar Müdürü Zafer K. ile beraber çalıştıkları dönemde Zafer K.'nin doğrudan başkana bilgi verdiğini, kendisinin bu bilgilerden haberdar olmadığını belirterek, "Zafer Süral ve Kadirhan Berber'in birden fazla oteli var. Önceki otellerini Zafer K. zamanında yaptılar. Orada 15 yıldır oluşturulmuş bir yapı var ama Süral ve Berberlerin otellerine yönelik niye bir tutanak yok. Bu dosyadan bir gün beraat edeceğim. Suçsuz olduğumdan eminim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu

