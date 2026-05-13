İçişleri Bakanlığı personel yönetmeliklerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı

İçişleri Bakanlığı 13 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı düzenlemeyle iki yönetmelikte kapsamlı değişiklikle yaptı. Görevde yükselme sınavıyla atananlara 3 yıl yer değiştirme yasağı getirildi. Şube müdürü ve ilçe müdürlüklerine atanmada alt kadro şartı ağırlaştırıldı. İşte yapılan değişiklikler:

Sınavsız atanmada ilçe kadrosu şartı 3 yıla çıkarıldı

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle il müdürlüklerine sınavsız atanabilmek için ilçe kadrosunda geçirilmesi gereken süre 2 yıldan 3 yıla yükseltildi.

Bunun yanı sıra il sivil toplumla ilişkiler müdürü ve sosyal etüt ve proje müdürü kadroları artık yalnızca kurum içinden sınavsız atama kapsamına alındı. Daha önce bu kadrolara kurum dışından da sınavsız atama yapılabiliyordu. İl basın ve halkla ilişkiler müdürlüğünde ise kurum içi ve dışından sınavsız atama imkanı korundu.

İl planlama ve koordinasyon müdürlüğü ayrı bir bent olarak yeniden düzenlendi; bu kadroya sınavsız atanabilmek için artık ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü kadrosu da ön koşullar arasına eklendi.

Görevde yükselme sınavıyla atananlara 3 yıl yer değiştirme yasağı

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine eklenen yeni hükümle görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan personelin, göreve başladıktan itibaren en az 3 yıl geçmeden Bakanlık merkez birimlerinden valiliklere, valilikler arası veya valiliklerden Bakanlık merkez birimlerine naklen atanamayacağı hüküm altına alındı.

Düzenlemede şu istisnai hallerde Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadro bulunması kaydıyla yer değişikliği yapılabileceği belirtildi: en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla karşılıklı becayiş talebi, sağlık kurulu raporu ile belgelenen tedavi zorunluluğu, adli veya mülki makamlarca belgelenen can güvenliği tehdidi ve bir defaya mahsus olmak üzere eşi şehit olan personelin talebi.

Şube müdürü ve ilçe müdürlüklerine atanmada alt kadro şartı ağırlaştırıldı

Görevde Yükselme Yönetmeliğinde yapılan en kapsamlı değişiklik özel atanma şartlarına ilişkin oldu. Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü ve yeni eklenen ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürü kadrolarına atanabilmek için uzman kadrolarında en az 5 yıl ya da şef, mühendis ve avukat kadrolarında en az 6 yıl çalışmış olmak şartı getirildi. Eski düzenlemede bu süre yalnızca 2 yıldı.

Ancak geçiş sürecinde mağduriyetin önüne geçmek amacıyla yönetmeliğe geçici madde eklendi. Buna göre yeni alt kadro hizmet süresi şartı 1 Ocak 2027 tarihine kadar 2 yıl olarak uygulanmaya devam edecek.

Uzman kadrosuna atanmada sadece şef kademesi zorunlu hale getirildi

Eski düzenlemede sivil savunma uzmanı, uzman ve eğitim uzmanı kadrolarına atanabilmek için alt kadrolarda 2 yıl çalışmış olmak ve toplam 6 yıl hizmet süresi yeterliydi. Yeni düzenlemede bu kadrolar tek çatı altında toplandı ve önce şef kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olmak ile toplam 8 yıl hizmet süresi şartı getirildi. Böylece uzman kadrolarına diğer kadrolardan doğrudan geçiş kapısı fiilen kapatıldı; şef kademesi zorunlu basamak haline getirildi.

Memur, VHKİ ve bilgisayar işletmeni kadrolarında hizmet şartı artırıldı

Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için alt kadrolarda geçirilmesi gereken süre 2 yıldan 3 yıla, toplam hizmet süresi ise 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Daire başkanlarına ilişkin hükümler yönetmelikten çıkarıldı

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 9. maddesinde yapılan değişiklikle daire başkanlarının görevden alınmasına ve alt kadroya atanmasına ilişkin tüm hükümler metinden çıkarıldı. Eski düzenlemede performans yetersizliği tespit edilen daire başkanları önce şube müdürü kadrolarına, oradan da il müdürlüklerine atanabiliyordu. Bu basamaklı yapı tamamen ortadan kalktı; söz konusu düzenleme artık yalnızca şube müdürlerini kapsıyor.

İl basın ve halkla ilişkiler müdürü yer değiştirme ve nakil haklarından çıkarıldı

Her iki yönetmelikte de il basın ve halkla ilişkiler müdürüne ilişkin önemli kısıtlamalar getirildi. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bu kadro, il müdürlerinin kendi aralarında yer değiştirebileceği listeden çıkarıldı. Görevde Yükselme Yönetmeliğinde ise il basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosunda görev yapanların şube müdürü, il ve ilçe müdürü kadrolarına naklen atanamayacağı hüküm altına alındı; bu unvandaki personelin yalnızca daha önce görev yaptıkları kadro veya denk kadro unvanına atanabilecekleri düzenlendi.

Hem görevde yükselme hem unvan değişikliği sınavına aynı anda başvuru imkanı

Görevde Yükselme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle personele aynı sınav döneminde hem görevde yükselme hem de unvan değişikliği sınavına başvurabilme imkanı tanındı. Her iki sınavı da kazananların ise kesinleşen sonuçların ilanından itibaren 3 iş günü içinde tercihlerini bildirmeleri zorunlu tutuldu.

Yazılı sınavda kadro yeri tercihi sistemi getirildi

Yazılı sınavda başarılı olan adaylara başarı puanı ve tercih sıralamasına göre kadro yeri tercih yaptırılabilecek. Tercih sistemi, tercih sayısı ve diğer hususların sınav ilanında belirtileceği düzenlendi.

Adaylara bildirimler SMS ile yapılacak

Sınav süreçlerinde adaylara yapılan bildirimler artık SMS ve e-posta yoluyla gerçekleştirilecek. Başvurusu reddedilen adaylara gerekçesiyle birlikte bildirim yapılacak; adaylar bildirim tarihinden itibaren 2 iş günü içinde itiraz edebilecek, itirazlar ise 3 iş günü içinde sonuçlandırılacak.

Naklen atama yasağına ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü eklendi

Bakanlık dışından naklen atama yapılamayacak kadrolar arasına ilçe sivil toplumla ilişkiler müdürlüğü de dahil edildi. Bu düzenlemeyle söz konusu kadro, il ve ilçe yazı işleri müdürlüğü ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü gibi yalnızca kurum içinden doldurulabilecek unvanlar arasına girdi.

8 ilin hizmet bölgesi değişti

Yönetmelik ekinde yer alan Hizmet Bölgeleri Cetveli güncellenerek 8 ilin bölgesi yeniden belirlendi.

1. hizmet bölgesinden 2. hizmet bölgesine alınan iller: Hatay ve Kahramanmaraş.

2. hizmet bölgesinden 3. hizmet bölgesine alınan iller: Kırıkkale ve Düzce.

3. hizmet bölgesinden 2. hizmet bölgesine alınan il: Van.

3. hizmet bölgesinden 4. hizmet bölgesine alınan iller: Adıyaman, Artvin ve Mardin.

Bu değişiklikler söz konusu illerde görev yapan veya atanacak il müdürleri için zorunlu çalışma sürelerini doğrudan etkileyecek.