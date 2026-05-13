Dünya, Trump ve Şi zirvesine kilitlendi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Pekin'e gidiyor. Trump'ın bugün Çin'e varmasıyla başlayacak ziyaret, 2017'den bu yana bir ABD başkanının Çin'e gerçekleştirdiği ilk resmi seyahat olma özelliği taşıyor. Ortadoğu'da İran kriziyle birlikte tırmanan gerginlik ortamında gerçekleşen ziyarette iki liderin ticaretten İran meselesine uzanan geniş bir gündem çerçevesinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 08:53, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 08:56
Programa göre Trump için bugün Pekin'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Ardından iki lider ikili görüşme gerçekleştirecek. ABD basınına yansıyan bilgilere göre Trump ve Şi'nin "dünya ile cennet arasındaki bağı simgeleyen" Cennet Tapınağı'nı birlikte ziyaret etmesi de gündemde yer alıyor.

Zirvenin gündeminde ticaret ve yatırım kolaylıkları için ortak forumlar kurulması öne çıkıyor. Çin'in Boeing uçakları ile ABD'nin tarım ve enerji ürünleri alımlarına ilişkin açıklamalar yapması da beklentiler arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, masadan büyük çaplı bir anlaşmadan çok soya fasulyesi, sığır eti, nadir elementler ve ticari gerilimleri yönetmeye dönük sınırlı işbirliklerinin çıkabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Trump, Şi ile Tayvan'a silah satışları ve tutuklu medya patronu Jimmy Lai'nin durumunu da gündeme taşıyacağını daha önce açıklamıştı.

Taraflar ne istiyor?

Pekin'in öncelikli hedefinin, geçen yıl yüzde 145'e kadar yükselen ve ekim ayında varılan ateşkes benzeri uzlaşıyla durdurulan yüksek gümrük tarifelerinin yeniden devreye girmesini engellemek olduğu değerlendiriliyor. Şi'nin ayrıca Tayvan politikasında Pekin lehine bir ifade değişikliği ya da en azından adaya yapılan silah satışlarının yavaşlatılmasını talep etmesi bekleniyor.

Trump'ın ise zirveden birkaç somut anlaşma çıkarmak ve İran krizinin çözümünde Çin'in desteğini almak gibi görece sınırlı hedeflerle geldiği belirtiliyor. Yapay zeka alanında Çin'e fark atamayan ABD'nin Pekin heyetine Elon Musk ve Tim Cook gibi teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin dahil edilmesi de dikkat çekiyor.

İran krizi zirveyi nasıl etkiler?

Görüşme yalnızca ABD-Çin rekabeti açısından değil İran savaşının seyri bakımından da kritik bir sınav olarak değerlendiriliyor. Trump'ın, İran petrolünün en büyük alıcısı konumundaki Pekin'i Tahran'ı Washington ile müzakere masasına oturmaya zorlaması için baskı yapması bekleniyor. Ancak uzmanlar Çin'in bu konuda aktif rol üstlenmek istemediğine dikkat çekiyor. Nitekim İran Dışişleri Bakanı'nın Trump'ın ziyaretinden yalnızca birkaç gün önce Pekin'i ziyaret etmesine rağmen Çin'in tutumunda belirgin bir değişiklik gözlemlenmemişti.

Putin de Pekin yolunda

Tahran ve Washington'u ağırlayan Pekin'in sıradaki misafirinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olması bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaret hazırlıklarının son aşamada olduğunu ve tarihin uygun bir zamanda duyurulacağını açıkladı. Uzmanlara göre Putin'in Pekin ziyaretinde 2001 yılında imzalanan Çin-Rusya Dostluk Anlaşması'nın yenilenmesi başta olmak üzere ikili ilişkilerin kapsamlı biçimde ele alınması öngörülüyor.

