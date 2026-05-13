6 blok için temel atıldı, 3 başkan değişti, 1 blok yapılabildi

Adana Seyhan'da 2018'de temeli atılan 6 bloklu işçi konutları projesi 8 yılda tamamlanamadı. 3 belediye başkanı değişirken yalnızca 1 blok inşa edilebildi.

Proje 6 bloktan 3 bloğa düştü

Sarıhamzalı Mahallesi'nde "Kentsel Gelişim Projesi" kapsamında planlanan "Sarıhamzalı İşçi Konutları"nın temeli 2018 yılında dönemin CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından atıldı. 6 blok olarak tasarlanan projenin maketleri de hazırlandı. Ancak Karalar'ın 2019 seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığına geçmesiyle proje yarım kaldı.

Bir blok tamamlanarak kura çekildi

2019'da Seyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Akif Kemal Akay döneminde proje 3 bloğa indirildi. Akay, 4 yıllık görev süresinde 3 bloktan yalnızca birini tamamlayabildi. 2023 yılında gerçekleştirilen kura çekimiyle 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 60 dairelik bloğun tahsisi yapıldı.

Yeni başkan döneminde proje durdu

2024 seçimlerinin ardından göreve gelen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin döneminde ise projede herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Kalan blokların yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı