Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni adım: Ticaret için hazırlıklar tamamlandı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, iki ülke arasında ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını bildirirken, ortak sınır kapısının açılmasına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü açıkladı. Keçeli, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Keçeli'nin açıklaması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gerçekleştirdiği temasların ardından geldi. Söz konusu ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin çeşitli kararlar alınmış, ortak projeler ve teknik iş birlikleri gündeme gelmişti.

Ani Köprüsü ve demir yolları gündemde

Temaslar kapsamında tarihi Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu ile demir yollarının rehabilitasyon sürecine yönelik çalışmaların da öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı belirtilmişti.

İki ülke arasındaki teknik temasların özellikle ulaşım, lojistik ve ticaret alanlarında yoğunlaştığı değerlendirilirken, atılan adımların bölgesel ekonomik iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Ticarette yeni uygulama başlayacak

Yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü ülkeler üzerinden Ermenistan'a gönderilen veya aynı güzergah kullanılarak Türkiye'ye gelen ürünlerin nihai çıkış ve varış noktaları artık doğrudan "Türkiye" ve "Ermenistan" olarak gösterilebilecek.

Söz konusu değişikliğin, ticari işlemlerin daha şeffaf ve doğrudan yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sınırın açılması için çalışmalar sürüyor

Öncü Keçeli ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik teknik ve bürokratik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Keçeli açıklamasında, "Türkiye bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleriyle halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.