Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni adım: Ticaret için hazırlıklar tamamlandı

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni adım: Ticaret için hazırlıklar tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye ile Ermenistan arasında ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 09:30, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 10:05
Yazdır
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni adım: Ticaret için hazırlıklar tamamlandı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, iki ülke arasında ticaretin başlatılmasına yönelik bürokratik hazırlıkların tamamlandığını bildirirken, ortak sınır kapısının açılmasına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü açıkladı. Keçeli, iki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Keçeli'nin açıklaması, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gerçekleştirdiği temasların ardından geldi. Söz konusu ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin çeşitli kararlar alınmış, ortak projeler ve teknik iş birlikleri gündeme gelmişti.

Ani Köprüsü ve demir yolları gündemde

Temaslar kapsamında tarihi Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu ile demir yollarının rehabilitasyon sürecine yönelik çalışmaların da öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı belirtilmişti.

İki ülke arasındaki teknik temasların özellikle ulaşım, lojistik ve ticaret alanlarında yoğunlaştığı değerlendirilirken, atılan adımların bölgesel ekonomik iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Ticarette yeni uygulama başlayacak

Yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü ülkeler üzerinden Ermenistan'a gönderilen veya aynı güzergah kullanılarak Türkiye'ye gelen ürünlerin nihai çıkış ve varış noktaları artık doğrudan "Türkiye" ve "Ermenistan" olarak gösterilebilecek.

Söz konusu değişikliğin, ticari işlemlerin daha şeffaf ve doğrudan yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sınırın açılması için çalışmalar sürüyor

Öncü Keçeli ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik teknik ve bürokratik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Keçeli açıklamasında, "Türkiye bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleriyle halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber