Bakan Gürlek: 24 milyar liralık kirli çark deşifre edildi

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis şebekesine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz"

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Gürlek, söz konusu yapının 24 milyar liralık dev bir işlem hacmine ulaştığının tespit edildiğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıklar arası güçlü eş güdüm vurgusu

Suç ve suçluyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine değinen Gürlek, şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve iş birliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum.