Türkiye'de tuz tüketimi önerilen miktardan iki kat fazla

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
Üç kurum davacı oldu: Bolu Belediyesi soruşturmasında iddianame hazır
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
TÜİK 'aile raporunu' açıkladı: Yalnız yaşayanların oranı yüzde 20'yi aştı
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Emeklilerin ikramiyelerini alacakları tarih belli oldu
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Bakan Şimşek: Biz 'izaha davet' müessesini kullanıyoruz
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde arama yapıyor!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Kira sözleşmelerindeki kefilliklerin yüzde 95'i geçersiz!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Türkiye'de tuz tüketimi önerilen miktardan iki kat fazla

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de günlük tuz tüketiminin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen seviyenin yaklaşık iki katı olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 11:14, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 11:26
Yazdır
Türkiye'de tuz tüketimi önerilen miktardan iki kat fazla

Türkiye'de kişi başı günlük tuz tüketimi 10,2 gram olarak hesaplanırken, DSÖ günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında tutulmasını öneriyor.

Kan basıncını yükselterek kalp ve damar hastalıkları riskini artıran aşırı tuz tüketimi, dünya genelinde önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alan birçok sağlık sorununa da zemin hazırlıyor.

Vücutta kan basıncının düzenlenmesi, asit-baz dengesinin sağlanması ve sinir-kas sisteminde uyarıların iletilmesinde önemli rol oynayan tuz, antiseptik özelliği sayesinde gıdaların bozulmasına neden olabilecek bakterilerin üremesini de kontrol altında tutuyor.

Tuz, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra geçmişten bu yana geleneksel mutfakta ve gıda endüstrisinde çeşitli ürünlerin korunması ve saklanması amacıyla da kullanılıyor.

Ancak günlük tüketim miktarının artması, tuzu insan sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir halk sağlığı sorununa dönüştürüyor.

Uzmanlar, günlük tuz tüketiminin sınırlandırılmasının kan basıncının düşürülmesi ile inme, kalp-damar ve böbrek hastalıkları riskinin azaltılmasında en etkili yöntemlerden biri olduğuna dikkati çekiyor.

"Daha az tuz alımı kalp damar hastalıklarını azaltıyor"

Günde 5 gramdan daha az tuz alımı inme riskini yüzde 23, kalp damar hastalıkları hızını yüzde 17 azaltıyor.

Pek çok Avrupa ülkesinde günlük tuz tüketimi 8-11 gram arasında değişiyor ancak DSÖ günlük tüketimin 5 gramın altında tutulmasını öneriyor.

Tuz tüketiminin önerilen miktarın iki katı olduğu Türkiye'de, "Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de tuz, yer altı kaynakları ile deniz, göl ve kaya tuzu kaynaklarından elde ediliyor. İşlenmiş tuz, rafine edilmeden veya yıkanmadan piyasaya sunulamıyor. Ürünler, kullanım amacına göre "sofra tuzu", "sofrada öğütme tuz", "iri salamura tuz" ve "gıda sanayi tuzu" olarak adlandırılıyor.

Piyasada farklı isimlerle satışa sunulan tuz çeşitlerinden herhangi birinin sağlık açısından ekstra etkisinin olduğuna ilişkin bilimsel veri bulunmuyor.

Aşırı tuz tüketimi sağlık sorunlarına yol açıyor

Aşırı tuz tüketimi, çocuk, erişkin ve yaşlılarda birçok sağlık sorunu ile ilişkilendiriliyor.

Bakanlık Tuz Bilim Kurulunun da katkısıyla kişi başı günlük tuz tüketimini azaltmak için çok yönlü çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde ekmek, salça, peynir gibi birçok üründe Türk Gıda Kodeksi Tebliğlerinde düzenlemeler yapılarak tuz miktarları azaltıldı.

Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği uyarınca, tuz paketlerinin üzerinde "Tuzu Azaltın, Sağlığınızı Koruyun" ibaresi zorunlu tutuldu.

Okul kantinlerinde satışa sunulan besinler için Bilim Kurulu, tuz miktarına yönelik kriterler geliştirildi. 27714 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile kamu kurumlarının kafeteryalarından ve yemekhanelerinden tuzluklar kaldırıldı.

Bakanlıkça, Dünya Tuza Dikkat Haftası boyunca tuz azaltma, aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerine etkileri konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber