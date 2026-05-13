Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
CHP lideri Özgür Özel şu ana kadar 4 başkanla mesajlaşarak tartıştı

Gazeteci Levent Gültekin, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videoda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi üslubuna ve yerel yöneticilerle kurduğu diyaloglara dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gültekin, Özel'in kriz anlarında sergilediği tutumu "liseli ergen düzeyi" olarak nitelendirerek, ana muhalefet liderinin devlet adamı ciddiyetiyle bağdaşmayan bir iletişim yöntemi benimsediğini savundu.

Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 11:38, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 11:43
Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Özel'in siyasi üslubunu yerden yere vuran gazeteci Levent Gültekin; ana muhalefet liderinin istifa eden belediye başkanlarından onların aile bireylerine kadar pek çok kişiye "tehdit ve hakaret" içerikli mesajlar attığını öne sürdü. Özellikle bir belediye başkanının eşine gönderildiği iddia edilen "Senin kocan erkek değil" mesajı ve Burcu Köksal'a yönelik "İktidara gelince yalvarırsın" çıkışlarını eleştiren Gültekin "Çok yazık" dedi.

"Dördüncü Mesaj Vakası: Yazık, Anlatamıyoruz"

Gültekin, Özgür Özel'in bugüne kadar en az dört farklı isimle (belediye başkanları ve yakınları) girdiği ikili mesajlaşmaların kamuoyuna yansıdığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Bey ortalama bir lise öğrencisi düzeyinde tepkilerle bir yere varamaz. Ayrılan, istifa eden veya başka partiye geçen belediye başkanlarıyla mesajlaşmak bir genel başkana yakışmayacak kadar ayıp bir şeydir. Bu artık dördüncü olay, asla eleştirileri dinlemiyor.""Senin Kocan Erkek Değil" İddiası Siyaseti Hareketlendirdi

Gültekin, videoda özellikle Ardahan Göle Belediye Başkanı'nın eşiyle yaşandığı iddia edilen bir diyaloğa dikkat çekti. İddiaya göre Özel, belediye başkanının eşine, eşi hakkında "Senin kocan erkek değil" şeklinde bir mesaj gönderdi. Gültekin, bu tür ifadelerin siyasi nezaketi tamamen ortadan kaldırdığını ve bir liderin, muhatabının aile bireylerine bu şekilde mesaj atmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Burcu Köksal Mesajları da GündemdeGültekin açıklamasında sadece tek bir vaka değil, Özgür Özel'in genel bir "tehdit dili" oluşturduğu öne sürüldü. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile yaşananlara da değinen Gültekin, mesajların içeriğine dair şu iddiaları paylaştı:

"Burcu Köksal 'Beni tehdit etti' diyor. Mesajın en hafif kısmında 'İki yıl sonra iktidara geliyoruz, sonra gelip yalvarırsın ama senin yüzüne bakmayız' ifadesi var. Özgür Bey bugün grup toplantısında çıkmış, 'Evet, bu cümleyi ettim; bu bir tehditse evet tehdit ettim, var mı diyeceğiniz?' tarzında bir konuşma yapıyor. Bu üslup kabul edilemez.""Eleştirileri Asla Dinlemiyor"

Levent Gültekin, Özgür Özel'in şu ana kadar en az 4 farklı mesaj skandalıyla anıldığını ancak buna rağmen hiçbir özeleştiri vermediğini belirtti. "Yazık, anlatamıyoruz" diyen Gültekin, ana muhalefet partisinin liderlik makamının bu tür fevri ve duygusal çıkışlarla yıpratıldığının altını çizdi.

Özgür Özel Keçiören Belediye Başkanı ile Whatsapp üzerinden tartışmıştı

2026 yılının başında CHP'den istifa eden Mesut Özarslan, Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden "küfürlü ve hakaret içerikli" mesajlar attığını iddia etmişti. Özel ise bu iddialara karşılık Meclis grup toplantısında mesajları kürsüden okumuş; Özarslan'a yönelik "Gün gelecek elimize düşeceksin, acırsam namerdim" gibi ifadeler kullandığını bizzat doğrulamıştı.

