Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi

Alman otomobil devi Volkswagen, aile otomobilleri segmentinde yaklaşık 24 yıldır piyasada olan efsanevi MPV modeli Touran'ın üretimini durdurduğunu açı.

Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 11:45, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 11:40
Volkswagen'in 2003 yılında kompakt MPV pazarına kazandırdığı Touran modeli, Wolfsburg fabrikasında banttan inen son araçla birlikte markanın ürün gamından çıkarıldı. 29 Nisan 2026 tarihinde son üretimi gerçekleştirilen modelle birlikte, Volkswagen'in MPV (Çok Amaçlı Araç) segmentindeki önemli bir dönemi de resmen kapanmış oldu.

SON TOURAN BANTTAN İNDİ

Volkswagen tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana ikinci nesliyle satışta olan Touran'ın son örneği Nisan 2026 sonunda üretim hattını terk etti. Şirket, Touran için doğrudan bir halef model planlamadığını bildirdi. Alman üreticinin stratejik odağını tamamen SUV ve elektrikli modellere kaydırması, Touran'ın yerini alacak yeni bir içten yanmalı MPV modelinin gelmeyeceğini netleştirdi.

SEGMENTİN LİDERİNDEN VEDA

Üretimde kaldığı yaklaşık 24 yıllık süre boyunca Touran, dünya genelinde 2,3 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. Özellikle 2000'li yılların ortalarında Avrupa ve Almanya pazarlarında yıllık 50 bin adedi aşan satışlarla segment liderliğini elinde tutan model, ailelerin en çok tercih ettiği araçlar arasında yer alıyordu.

Touran'ın üretimden kaldırılmasında, küresel otomobil pazarında SUV modellerine olan talebin dramatik şekilde artması ve yeni yürürlüğe giren güvenlik regülasyonları temel etkenler olarak gösterildi. Tüketicilerin tercihlerinin daha yüksek yapılı ve crossover modellere kayması, bir dönemin en popüler aile aracı olan Touran'ın satışlarında ciddi gerilemelere yol açmıştı.

