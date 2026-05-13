Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 15- 16 Mayıs'ta ABD'nin New York kentinde Türk Günü Yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 13:26, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 13:27
1981 yılında ABD'de, Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine duyulan tepkiyle ilk kez gerçekleştirilen ve o günden bu yana geleneksel olarak sürdürülen Türk Günü Yürüyüşü'nün bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek.

Türk-Amerikan toplumunun birlik ve dayanışmasını güçlendirmesinin yanı sıra ekonomik ve kültürel bağlarını pekiştirmeyi amaçlayan Türk Günü Yürüyüşü kapsamındaki etkinliklerin, 15 Mayıs 2026'da Wall Street Bowling Green Park'ta düzenlenecek bayrak çekme töreniyle başlaması bekleniyor.

Türk Günü Yürüyüşü kapsamında 16 Mayıs Cumartesi günü Milli Savunma Bakanlığına bağlı Mehter Takımı tarafından Türk marşlarının icra edilmesi, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu tarafından ise Türk kültürünün zenginliğini ve dinamizmini yansıtan bir gösteri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Söz konusu performanslarla katılımcılara Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyim sunulması hedefleniyor. Festival programı çerçevesinde ayrıca Madison Square Park'ta Türk müziğinin önde gelen sanatçılarından birinin sahne alacağı bir konser düzenlenmesi öngörülüyor.

Türk Günü Yürüyüşü, Türk-Amerikan toplumunun ABD'deki varlığını ve kültürel birikimini yansıtan en güçlü geleneklerden biri olarak önemini koruyor.

