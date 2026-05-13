Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Bakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Prevot ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ile Ankara'da bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 13:29, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 13:30
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Prevot ile Belçika Ekonomik Misyonu Ziyareti kapsamında Ankara'da görüştü.

Belçika Ekonomik Misyonu'na ilişkin ortak açıklama

Türkiye ve Belçika Dışişleri Bakanlıkları, Belçika Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ziyaretine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Belçika Kralı Philippe'in adına Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlığındaki Belçika Ekonomik Misyonu, 10-14 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kraliçe Mathilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından İstanbul'da ağırlandı.

Ekonomik Misyon, enerji, havacılık ve uzay, savunma sanayi, lojistik ve taşımacılık, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 ile yaşam bilimleri ve ilaç gibi stratejik sektörlere odaklanarak Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ticareti ve yatırımı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Buna göre, Türkiye, Belçika'dan federal ve bölge yetkililer ile şirketler, federasyonlar, ticaret odaları ve akademik kuruluşlardan 400'den fazla temsilciyi içeren üst düzey katılımı memnuniyetle karşıladı.

İki ülke arasında anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalandı

Öncelikli sektörlerde çok sayıda seminer ve yapılandırılmış ikili ve çoklu toplantılar düzenlendi. Güncellenmiş işbirliği çerçeveleri sağlayan ve mobilite, savunma ve savunma sanayi işbirliği, sosyal güvenlik ve tarım-gıda ürünleri güvenliği alanlarında daha yakın angajmanı kolaylaştıran ikili anlaşmalar ve mutabakat zaptları imzalandı.

Köklü ortaklar ve NATO müttefikleri olarak Türkiye ve Belçika, ilişkilerinde bölgesel ve küresel gelişmeler çerçevesinde, uluslararası barış ve istikrara yönelik ortak çıkarlar ve müşterek çabalarla artan ivmeyi memnuniyetle karşıladı.

Taraflar, Türkiye ile Belçika arasındaki köklü ilişkileri vurguladı ve Belçika-Türk toplumunun siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal bağlara sağladığı katkıları teyit etti.

Türkiye-Belçika ekonomik ilişkilerinin, 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve Türkiye-AB Gümrük Birliği de dahil olmak üzere Türkiye-AB ilişkilerinin geniş çerçevesinden fayda sağlamaya devam ettiğini not eden taraflar, Türkiye-AB ilişkilerinin önemini teslim etti, AB çerçeveleri ve kriterlerine uygun olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile iş dünyası ve halklar arası hareketliliğin kolaylaştırılmasına devam edilmesi de dahil olmak üzere yapıcı angajmana desteklerini vurguladı.

Ekonomik Misyon, Türkiye ile Belçika arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra daha yapılandırılmış ve daha yakın siyasi ilişkiler tesis edilmesi yönünde önemli bir adım teşkil etti.

