Piknikte akrep paniği: Kadın hastanelik oldu
Batman'ın Gercüş ilçesinde piknikte akrep sokan kadın hastanelik oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yolağzı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte açık havada piknik yapan S.K.(46), ayağında aniden gelişen şiddetli bir acı hissetti.
Durumu fark eden yakınları, yaptıkları kontrolde talihsiz kadını bir akrebin soktuğunu belirledi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.K., Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.