Gazeteci İsmail Arı için 6 yıla kadar hapis cezası istendi

52 gündür Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arı'ya 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'gizliliğin ihlali' suçlamaları yöneltildi.

YouTube programındaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi

Savcılık, suçlamalara gerekçe olarak Arı'nın YouTube programındaki açıklamaları ile sosyal medya paylaşımlarını gösterdi.

İddianamede, Arı'nın BirGün TV'de katıldığı programda Erdoğan ailesinin 20 vakfın yönetiminde bulunması ve bu vakıflara aktarılan kamu kaynaklarına ilişkin ifadelerinin 'yanıltıcı bilgi' niteliğinde olduğu öne sürüldü.

İddianamede ayrıca Arı'nın sosyal medya hesabından yaptığı üç ayrı paylaşım da suçlama konusu yapıldı.

Bunlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu imam hatip lisesi arazisinde bulunan tarihi yapıların gözden çıkarılması haberine ilişkin paylaşımı, hakim ve savcı atamalarındaki usulsüzlük olduğuna dair ifadeleri ve Arı'nın hazırladığı 'Yunus Emre Vakfı'nda yolsuzluk' olarak bilinen dosyaya ilişkin paylaşımı yer aldı.

Duruşma tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak

Savcılık, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 285. maddesi kapsamında ise 'gizliliğin ihlali' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar, gizliliğin ihlali suçlamasından da yine 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

İddianame Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken tensip zaptının önümüzdeki günlerde açıklanması ve duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.