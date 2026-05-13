Gazeteci İsmail Arı için 6 yıla kadar hapis cezası istendi

Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gazeteci İsmail Arı için 6 yıla kadar hapis cezası istendi

Gazeteci İsmail Arı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede Arı'nın, 'yanıltıcı bilgiyi yayma' ve 'gizliliğin ihlali' suçlamalarıyla toplam 2 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 14:36, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 14:36
Yazdır
Gazeteci İsmail Arı için 6 yıla kadar hapis cezası istendi

52 gündür Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Arı'ya 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'gizliliğin ihlali' suçlamaları yöneltildi.

YouTube programındaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterildi

Savcılık, suçlamalara gerekçe olarak Arı'nın YouTube programındaki açıklamaları ile sosyal medya paylaşımlarını gösterdi.

İddianamede, Arı'nın BirGün TV'de katıldığı programda Erdoğan ailesinin 20 vakfın yönetiminde bulunması ve bu vakıflara aktarılan kamu kaynaklarına ilişkin ifadelerinin 'yanıltıcı bilgi' niteliğinde olduğu öne sürüldü.

İddianamede ayrıca Arı'nın sosyal medya hesabından yaptığı üç ayrı paylaşım da suçlama konusu yapıldı.

Bunlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu imam hatip lisesi arazisinde bulunan tarihi yapıların gözden çıkarılması haberine ilişkin paylaşımı, hakim ve savcı atamalarındaki usulsüzlük olduğuna dair ifadeleri ve Arı'nın hazırladığı 'Yunus Emre Vakfı'nda yolsuzluk' olarak bilinen dosyaya ilişkin paylaşımı yer aldı.

Duruşma tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak

Savcılık, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 285. maddesi kapsamında ise 'gizliliğin ihlali' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar, gizliliğin ihlali suçlamasından da yine 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

İddianame Ankara 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken tensip zaptının önümüzdeki günlerde açıklanması ve duruşma tarihinin belirlenmesi bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber