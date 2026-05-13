12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındayken kaybolan Osman Aktepe dosyasını yeniden açan jandarma ekipleri, aralarında anne, baba ve dayının da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. JASAT tarafından yürütülen 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, kayıp gencin öldürülmüş olabileceği şüphesiyle düğmeye basıldı.
JASAT 12 Yıllık Dosyayı Yeniden Açtı
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı.
Teknik ve Fiziki Takip Başlatıldı
Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.
Anne, Baba ve Dayı Gözaltına Alındı
Tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının incelenmesinin ardından Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.