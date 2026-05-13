Burcu Köksal için Afyonkarahisar'da karşılama töreni düzenlendi

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğini dile getirip "Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 15:35, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 15:48
Afyonkarahisar'da AK Parti'ye katılan Belediye Başkanı Burcu Köksal için karşılama töreni gerçekleştirildi.

Köksal, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'a daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve taleplere daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.

"AK PARTİ'DE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlere, kadınlara yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceklerini belirten Köksal, şöyle konuştu:

"Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğim. Ben Ankara'dayken bir sözü sıklıkla söyler ve ara sıra paylaşırdım. Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır. İşte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım. Ve daha önce de söylediğim gibi Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. AK Parti'de Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim."

Köksal ve beraberindekiler, törenin ardından belediye binasına geçti.

BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK EL DEĞİŞTİRDİ

Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan AK Parti'ye katıldı.

7 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Böylece CHP, belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybetti.

