Protokol imzalandı: Geleceğin şefleri Gastronomi Lisesinde yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Arkas Holding arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İzmir'in Urla ilçesine gastronomi ve mutfak sanatları odaklı yeni bir eğitim kampüsü kazandırılıyor. Proje kapsamında 24 derslikli lise binasının yanı sıra, modern uygulama tesisleri ve 200 kişilik öğrenci pansiyonu inşa edilecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 15:43, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 15:43
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Arkas Holding arasında imzalanan protokol kapsamında İzmir'in Urla ilçesinde gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim verecek mesleki ve teknik Anadolu lisesi binası, uygulama tesisi ve öğrenci pansiyonu yapılacak.

Bakan Tekin ve Lucien Arkas'ın Katılımıyla İmzalar Atıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; protokol Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın katılımıyla bakanlıkta imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna ve Arkas Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Cenk Sivrioğlu tarafından imzalanan yapım protokolü ile Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'nde, mesleki ve teknik eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik tamamı hayırsever tarafından karşılanacak eğitim yatırımının hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı. Bakan Tekin, eğitime verdikleri destekten dolayı hayırsever firmaya teşekkür ederek imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Tekin, hayırseverlerin eğitim öğretim süreçlerine katkıda bulunmasını önemine işaret etti.

Gastronomi Turizmi Desteklenecek

Protokol kapsamında gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim verecek 24 derslikli mesleki ve teknik Anadolu lisesi binası, uygulama eğitimlerinin gerçekleştirileceği uygulama tesisi ile 100 kız ve 100 erkek öğrenci kapasiteli toplam 200 kişilik öğrenci pansiyonunun proje ve yapım işlerinin hayırsever tarafından anahtar teslim esasına göre gerçekleştirilmesi planlanıyor. Zengin mutfak kültürü, tarımsal üretim çeşitliliği ve turizm potansiyeli ile gastronomi eğitimi açısından öne çıkan iller arasında yer alan İzmir'de bu doğrultuda gerçekleştirilecek yatırım ile yerel mutfak kültürünün korunması ve geliştirilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin değerlendirilmesi ve gastronomi turizminin desteklenmesi hedefleniyor.

Nitelikli İş Gücü ve İstihdam Odaklı Eğitim

Projenin tamamlanması ile öğrencilerin uygulama ağırlıklı eğitim imkanlarına erişimi artırılacak; sektörle entegre, nitelikli eğitim ortamları oluşturulacak. Mezunların istihdam edilebilirliğini güçlendirecek yatırım ile bölgesel kalkınmaya ve turizm sektörüne nitelikli iş gücü teminine katkı sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu proje, mesleki ve teknik eğitimin fiziki kapasitesinin artırılması, uygulamalı eğitim altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları ile hayırseverler ve sektörün bu yöndeki destekleri açısından da önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

