'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açılışı gerçekleştirilen Nefes Merkezi'ne ilişkin, "Ailelerimizin özellikle belli ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmelerinin önüne geçilmesi için, çocuklarını 30 güne kadar yatılı olarak bırakabilecekleri hem de atölye faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri çok güzel bir merkezi hayata geçirmiş olduk. Şu anda talepleri almaya başladık." dedi.

Engelliler Haftası'na Özel Önemli Yatırım

Bakan Göktaş, Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Nefes Merkezi" açılış programına katıldı. Açılışın ardından merkezde incelemelerde bulunan Göktaş, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası içerisinde olduklarını, Türkiye genelinde 24 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engellilere yönelik pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi.

30 Güne Kadar Yatılı Bakım İmkanı

İstihdamdan hayata katılıma, evde bakım yardımından günlük yaşam becerilerini güçlendirmeye yönelik gündüzlü yaşam merkezlerine kadar birçok alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, bu çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiklerini ifade etti. Göktaş, evde bakım yardımı alan, yatağa bağımlı hastası olan, otizmli çocuğu olan ailelerden geçici dönemlerde çocuklarını bırakabilecekleri yatılı kuruluş talebi aldıklarını vurgulayarak, "Nefes Merkezimizle de ailelerimizin özellikle belli ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmelerinin önüne geçilmesi için çocuklarımızı 30 güne kadar yatılı olarak bırakabilecekleri hem de atölye faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri çok güzel bir merkezi hayata geçirmiş olduk. Şu anda talepleri almaya başladık." bilgisini paylaştı.

İstanbul'daki Ailelere Güvenli Emanet Noktası

İstanbul'da yaşayan her bir ailenin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri, önemli durumlarda çocuklarını bırakabilecekleri güzel bir hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, "Devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında. Engellilere yönelik her hizmetimizi iyileştirerek devam edeceğiz." diye konuştu.

Devlet Korumasındaki Çocuklara İstihdam Garantisi

Bakan Göktaş, ardından Beylikdüzü Çocuk Evleri Sitesi'ne geçerek burada "Bir Meslek Bir Gelecek Atölye Açılışı" programına katıldı. Açılışın ardından incelemelerde bulunan Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, atölyenin devlet koruması altındaki çocuklara mesleki beceriler kazandırmak adına çok kıymetli bir çalışma olduğuna dikkati çekti. Göktaş, "Burada çocuklarımız 10 aylık bir eğitimden geçiyor. Bununla beraber özellikle istihdam odaklı bir anlayış, bir hareket var. Çocuklarımız 18 yaşına geldiklerinde istihdam garantili bir süreçten geçiyorlar. Kendileriyle görüştük, gerçekten süreçten oldukça memnunlar." ifadesini kullandı.

Tekstil ve Gastronomi Alanında Mesleki Gelişim

Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde 2 yıl önce gastronomi mutfağını hizmete açtıklarını belirten Göktaş, o projenin de mutfak becerilerini geliştirmek ve gastronomi alanında kendini ilerletmek isteyen çocuklara yönelik olduğunu, projedeki süreçten yaklaşık 150 çocuğun geçtiğini aktardı. Beylikdüzü Çocuk Evleri Sitesi'nde "Bir Meslek Bir Gelecek Atölyesi" projesi kapsamında özellikle el sanatlarında, terzilik ve tekstil alanında bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Göktaş, "Tekstil alanında çocukların kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Çok sıkı bir eğitimden geçiyorlar, hem teorik hem pratik. Aynı zamanda da gelen bütün kumaşlar, sıfır atık anlayışıyla burada onlara veriliyor. Çocuklar buradaki ürünleri, kendi hayal güçlerini de geliştirerek bir ürün ortaya çıkarıyorlar." dedi.

Geleceğe Umutla Bakan Özgüvenli Nesiller

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti: "Devlet koruması altındaki çocuklarımıza her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya da devam ediyoruz. Onların özgüvenli, geleceğe umutla bakabilecek çocuklar olabilmesi için bir mesleki becerilerini geliştirmek adına da çok kıymetli bir sosyal sorumluluk projesi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çocuklarımızı daha özgüvenli, geleceğe umutla bakan ve 'İleride ben de yapabilirim' diyebilen çocuklar olarak yetiştirmeye devam edeceğiz." Programlarının ardından Göktaş, Beylikdüzü'nden ayrıldı.