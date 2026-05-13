Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor

Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3.84 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
12 yıllık dosya yeniden açıldı: Kayıp Osman'ın anne babası dahil 8 gözaltı
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
17 yıllık enflasyon 200 lirayı yedi bitirdi!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
İkinci el araç piyasası hareketlendi: Araç alırken yetki belgesine dikkat!
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 115 gözaltı
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
Kurban Bayramı öncesi bilet fiyatlarına zam
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
47 ilde DEAŞ operasyonu: 324 şüpheli yakalandı
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Dünyanın en iyi Türk yemekleri belli oldu
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Şehit yakınlarıyla ilgili yeni düzenleme: İki asgari ücret bağlanacak
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yeni operasyon: 25 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
Özkan Yalım: Özgür Özel Whatsapp'tan para istedi
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
ERG raporu: Okullarda rehberlik öğretmeni sayısı artırılmalı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
22 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 61 gözaltı
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Baklava kutusunda rüşvet: 'Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum'
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
Bakan Tekin duyurdu: Çocuklara özel dijital esenlik sistemi kuruluyor
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
RTÜK ve KVKK'dan ortak adım: 'Reality Show' programları için mahremiyet rehberi!
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
TBMM'de gündem değişti: Vergi Kanun Teklifi birinci sıraya alındı
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
6 bin 800 'koruma kararı' tek tek gözden geçirilecek
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Yakıt fiyatları araç tercihini değiştirdi
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
Bakan Memişoğlu: Hemşireler artık teknoloji de üretiyor
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
UYAP AI hayata geçiyor: 30 milyon karar saniyeler içinde analiz edilecek
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Bakan Tekin'den velilere tavsiye: Neden meslek lisesini seçmelisiniz?
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Burcu Köksal Ak Partiye katıldı: Afyonkarahisar'da çoğunluk AK Parti'ye Geçti
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Erdoğan açıkladı: Çiftçiye 7 yıl vadeli, 10 milyon dolara kadar kredi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde katıldığı festivalde yükseköğretimin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özvar, dijitalleşme ile birlikte üniversitelerin bilgi tekeli olmaktan çıkıp, öğrencilere rehberlik eden kurumlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 16:22, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 16:22
Yazdır
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor

YÖK Prof. Dr. Erol Özvar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Bilim ve Sanat Festivali'nin açılışını yapmak üzere kente geldi. TOGÜ kampüsünde düzenlenen açılışa, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın yanı sıra, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Belediye Başkan Vekili Fuat İşeri, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve davetliler katıldı.

"Gazze'deki Vahşet Dünya İçin Utanç Kaynağıdır"

Açılış konuşmasında Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, bu meseleyi çözüm bulunana kadar gündemlerinde tutmaya devam edeceklerini belirtti. Özvar, "Gazze'de uzun süre devam eden saldırılar; çocuk, kadın, yaşlı demeden masum Filistin halkını hedef almış, bu vahşet hepimiz için derin bir acı ve dünya için büyük bir utanç kaynağı olmuştur. İsrail'in soykırım politikaları sonucunda on binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan yerinden edilmiş ve Gazze adeta yaşanamaz bir hale getirilmiştir. Özellikle okulların ve üniversitelerin hedef alınmasıyla Filistinli gençlerin eğitim hakkı sistematik bir biçimde gasbedilmektedir" diye konuştu.

Dijitalleşme Yükseköğretimi Yakından Etkiliyor

Yükseköğretimde dijitalleşme ve yapay zekanın önemine değinen Prof. Dr. Özvar, "Bilişim ve dijital teknolojiler alanında son yıllarda meydana gelen değişimler sadece toplumu değil, yükseköğretimi de çok yakından etkilemektedir. Bu bakımdan üniversitelerimiz bilişim altyapısıyla, dijital teknolojileriyle bu değişime mutlaka ayak uydurmalı, hatta bu değişimi yönetebilmelidir. Bu açıdan değerlendirilecek olursa bizim gördüğümüz manzara şudur; önümüzdeki dönemde daha fazla ve daha net olarak üniversitelerin veya diğer eğitim kurumlarının bilgi tekelleri ortadan kalkacaktır. Artık bireyler, insanlar bilgiyi herhangi bir kuruma gitmeden dahi ellerindeki imkanlarla temin edebilecektir" dedi.

Üniversitelerde "Koçluk ve Rehberlik" Dönemi

Özvar, yeni dönemde üniversitelerin rolünün değişeceğine işaret ederek şunları söyledi: "Şimdi bu ortamda üniversitelerimizin, bilgi tekelinin yanında, eğittiği ve öğretiminden sorumlu olduğu öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına daha ziyade koçluk ve rehberlik yapması gerektiğini düşünüyoruz. Artık üniversitelerimiz, gençleri sadece sıralarda ve dersliklerde tutup onlara müfredatın bütün teorik derslerini yükleyip ondan sonra göndermek yerine, teorik derslerin yanı sıra gençlerimizin ve öğrencilerimizin hayatta karşı karşıya kalabilecekleri sorunları çözmede kendilerine yardımcı olacağını düşündüğümüz entelektüel ve zihni muhakeme kapasitesiyle, tahlil araçlarıyla mutlaka donatılmalarını sağlamalıdır."

Yeni Programlar ile Geleceğe Hazırlık

Dijital çağın gerekliliklerine vurgu yapan Özvar, "Bugün yükseköğretim sistemimiz, sözünü ettiğim bu değişimler ve dönüşümler karşısında üniversitelerimizde çok hızlı biçimde yeni programlar ihdas etmek suretiyle gençlerimizin bu gelişmelerden istifade etmesinin önünü açmış bulunmaktadır. Bu bakımdan, dijital çağda yeni teknolojiler konusunda, yapay zeka çağında yaşanan bu değişimlerin önümüzdeki yıllarda üniversitelerimize ve gençlerimize büyük katkılar sağlayacağına canıgönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tören, konuşmaların ardından festival alanındaki stantların gezilmesiyle devam etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber