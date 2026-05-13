Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 16:30, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 17:22
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Nisan ve Mayıs Ayı Beklentileri

Martta yıllıklandırılmış cari açığın 39,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, "Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte, yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz. Diğer taraftan savaşın turizm gelirleri üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Emtia Fiyatlarının Etkisi

Şimşek, bu yıl enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yüksek seyir nedeniyle cari açığın artacağına değinerek, şunları kaydetti: "Uyguladığımız programla, sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde, bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz."

Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri Artıyor

Doğrudan yatırımlara ilişkin güncel verileri de paylaşan Şimşek, "Marttaki 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım girişi ile yıllıklandırılmış giriş 12,6 milyar dolar oldu. Ülkemizin risk primi CDS savaş öncesi döneme yaklaşırken borç çevirme oranlarındaki yüksek seyir devam ediyor." bilgisini verdi.

Yatırım Teşvik Paketi ve Gelecek Vizyonu

Meclis gündemindeki düzenlemelere de değinen Bakan Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı: "Meclis'te görüşülen Yatırım Teşvik Paketi'nin, finansman yapısını desteklemesini bekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikalarımızı sürdürüyoruz."

