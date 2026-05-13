Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda çok sayıda il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yarın özellikle Ege, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 17:16, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 17:16
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, yarın Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun'da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde'de aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Mersin, Adana ve Osmaniye illerinin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Burdur'un doğusu ve Isparta'da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

