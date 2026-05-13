Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri

TCDD Taşımacılık AŞ, YHT ve bölgesel trenlerde unutulan ve yasal saklama süresi dolan kayıp eşyaları 20-21-22 Mayıs tarihlerinde açık artırmayla satışa sunacak. Ankara Garı'nda yapılacak ihalede elektronikten mutfak gereçlerine kadar binlerce ürün yeni sahiplerini arayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 17:55, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 17:54
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, trenlerde unutulan ve ilgili mevzuat kapsamında muhafaza süresi dolan kayıp eşyaları açık artırmayla satışa sunacak.

Yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemlerde bulunan eşyalar, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından kategorilerine ayrılarak satışa çıkarılacak.

Trenlerde unutulan eşyalar, son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personelince yapılan kontroller sırasında tespit ediliyor.

Yolcular tarafından bulunarak görevlilere teslim edilen eşyalar da kayıt altına alınıyor. Bulunan eşyalar, tarih, tren, vagon ve koltuk numarası ile eşyanın cinsi ve ayırt edici özellikleri gibi bilgilerle tutanak altına alınıyor ve kayıp eşya bürolarına yönlendiriliyor.

Akar, kokar ve bozulabilir nitelikteki yiyecekler dışındakiler, ilgili mevzuat gereği bir yıl muhafaza ediliyor. Bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan ürünler, açık artırma usulüyle ihaleyle satışa sunuluyor.

Üç günlük ihale süreci

Bu kapsamda, YHT, ana hat ve bölgesel trenler ile Marmaray, Başkentray ve Sirkeci-Kazlıçeşme hattında bulunan kayıp eşyalar, 20-21-22 Mayıs'ta eski Ankara Garı Bekleme Salonu'nda açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

Bulunan eşyaların listeleri, bugün ve 14-15 Mayıs tarihlerinde TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak, ayrıca ürünler kategorilerine göre sergilenecek.

Açık artırmada "elektronik", "karma eşya" ile "kıyafet ve tekstil" kategorilerinde satış yapılacak. Elektronik kategorisinde telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesi gibi ürünler yer alırken, karma kategoride şemsiye, kitap, saat ve mutfak gereçleri satışa sunulacak. Kıyafet ve tekstil kategorisinde de kullanılmamış veya temiz durumdaki ürünler alıcı bulacak.

Borcam da unutuldu

Genel Müdürlük verilerine göre, trenlerde en çok unutulan eşyaların başında 1066 ile gözlük gelirken, 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı, 294 kulaklık, 21 şeker ölçme cihazı, 78 şemsiye, 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 dron takımı, 1 mutfak robotu da unutulan eşyalar arasında yer aldı.

