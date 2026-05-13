Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Antalya Balıkçı Barınağı'nda görevden almayı mahkeme iptal etti

Antalya'da 2024 yılında gerçekleştirilen operasyonun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla kayyıma devredilen Balıkçı Barınağı Kooperatifi ile ilgili açılan davada mahkeme kararını verdi. Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, kooperatif yönetimine ilişkin görevden alma işleminin iptaline hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2026 18:52, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2026 18:54
Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Antalya Balıkçı Barınağı'na ilişkin hukuki süreçte kararını açıkladı. Mahkeme, Tarım ve Orman Bakanlığının kooperatif yönetimini görevden alma işleminin iptaline karar verdi. Kararla birlikte, barınağın kayyım yönetimindeki sürecinin de sona ermesinin önü açıldı.

Süreç kapsamında, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan kararla Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Oğuz Keleş, Erkan Biçer ve Hüseyin Rahmi Emral, Antalya Balıkçı Barınağı'na kayyım olarak atanmıştı.

"Görevden alma işlemlerinin iptaline karar verildi"

Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki hukuki sürece ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Volkan Yavuzlar, "Kayyım kurumunun ortadan kalkması adına bu görevden alma işleminin iptali talebiyle açmış olduğumuz davalarda dün itibariyle karar çıkmış vaziyette. Gelinen noktada mahkeme davamızın kabulüyle yapılan bu görevden alma işlemlerinin iptaline karar verdi" dedi.

"Yönetim kurulu üyelerinin göreve dönmesi için girişimleri yapacağız"

Kararın ardından gerekçeli karar sürecini bekleyeceklerini ifade eden Yavuzlar, kararın kesinleşme şartı bulunmadan doğrudan yürürlüğe girdiğini söyledi. Yavuzlar, "Bundan sonra artık gerekçeli kararın yazılmasını bekleyeceğiz. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra kesinleşme şartı bulunmuyor, doğrudan yürürlüğe geliyor. Esasında bugün itibariyle de yürürlüğe girmiş vaziyette. Ancak biz gerekçeli kararın idareye tebliğinden sonra gerekli işlemleri yapıp, önce yönetim kurulu üyelerinin göreve dönmesi, ardından da organsızlık durumu ortadan kalktığı için kayyım durumunun ortadan kaldırılması için gerekli girişimleri yapıp, balıkçılara teslimini sağlamış olacağız yakın tarihte" ifadelerini kullandı.

Karşı tarafın mahkeme kararına karşı istinaf yoluna gideceği öğrenildi.

